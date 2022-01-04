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Borsada son durum | Bugün borsa ne kadar yükseldi?

Bugün borsa ne kadar yükseldi? Borsayı yakından takip edenlerin sıklıkla araştırdığı 'borsa gündemi'ni sizler için derledik. Peki ama borsada bugün yükselme hangi oranda? İşte merak edilen detaylar...

35 Dakika Önce
2022-01-04 20:16:28
Borsada son durum | Bugün borsa ne kadar yükseldi?

Bugün borsa ne kadar yükseldi? Borsayı yakından takip edenlerin sıklıkla araştırdığı "borsa gündemi"ni sizler için derledik. Peki ama borsada bugün yükselme hangi oranda? İşte merak edilen detaylar...

Bugün borsa ne kadar yükseldi?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,92 değer kazancıyla 1.963,59 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 32,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,55 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,93 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,61 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,32 ile turizm oldu.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.000 seviyesinin direnç, 1.900 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

borsa

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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