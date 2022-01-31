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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 değer kazancıyla 2.003,20 puandan tamamladı.

1 Saat Önce
2022-01-31 18:30:14
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 23,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,27, holding endeksi yüzde 1,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,05 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 0,61 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında geçen hafta hakim olan oynaklığın yavaş yavaş azaldığını belirterek, Çin'de teknoloji şirketlerine yönelik atılan regülasyon adımlarında sona gelindiğine ilişkin haberlerin de risk iştahını desteklediğini söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin ise hala önemli risk unsuru olduğuna işret eden analistler, yarın dünya çapında açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 seviyesinin direnç, 1.940 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi. AA

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