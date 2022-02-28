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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybederek 1.946,19 puandan tamamladı.

2 Saat Önce
2022-02-28 19:12:20
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 31,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,79 ve holding endeksi yüzde 1,12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,77 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 6,28 ile turizm oldu.

Analistler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası artan belirsizliklerin piyasalarda sert dalgalanmalara neden olduğunu, konuyla ilgili gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmenin başlamasıyla anımsatan analistler, görüşmelere dair haber akışının takip edileceğini söyledi.

Analistler, yatırımcıların bekle-gör stratejisi izlediğini ifade etti.

Yarın yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak PMI verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.870 puanın destek, 1.980 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. AA .

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