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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa güne rekorla başladı

Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 artışla 1.997,15 puandan başladı.

2 Saat Önce
2021-12-08 10:26:25
Borsa güne rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,11 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 1.997,15 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 1,44 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile orman, kağıt, basım, tek kaybettiren yüzde 0,61 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre yüzde 2,78 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.981,04 puana taşıdı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel bazda risk iştahının arttığını söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.000 ve 2.040 seviyelerinin direnç, 1.920 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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