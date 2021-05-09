Black Fashion CEO’su Berkay Yıldız Yeni Sezonla İlgili Açıklamalar Yaptı!

Pandemi sürecinde bütün sektörler gibi giyim sektöründe de gerileme olduğu biliniyor. Black Fashion CEO’su Berkay Yıldız, bu dönemi nasıl değerlendirdiğini açıkladı.

Black Fashion 2021 Yılında Nasıl Bir Yol İzledi?

2021 yılında birçok sektör gibi giyim alanında da gerileme oldu. Berkay Yıldız, bu dönemde sosyal medyaya ve dijital satış alanlarına yönelerek daha iyi satış projeleri geliştirdiklerini açıkladı. Pandemi hem Türkiye'de hem de dünyada benzer etkiler yarattığı için ekonomide dijital dünya üzerinde farklı bakış açılarının oluşmasına neden oldu.

Türkiye'de en sevilen modelleri dünyaya açarak, internet üzerinden global alanda hız kazanmayı hedefledik. Bu alanda e ticaret siteleri bizimle iş birliği yaparak ilerlememize katkı sağladı dedi.

Black Fashion E Ticarette Yeni Döneme Hazırlandı!

E ticarette global alanda en çok satış yapan markalar arasında yer alan Black Fashion kadın giyim, dış giyim, alt ve üst giyim kategorilerinde fark yaratan modelleri dünyaya tanıttı. Sadelikle bir araya gelen kaliteli kumaş kullanımının da bu yolculukta katkıları olduğunu söyledi.

Black Fashion Markası 2022 Modası

2022 yılında dünyanın en çok beğenilen modellerini değil, kendi modellerimizi yapmaya devam edeceğiniz. Black Fashion tarz, stil ve marka olma yolunda her zaman ilerledi. Bu süreçte de Türkiye'den dünyaya en çok satış yapan farklı stillerle yeni bir dönem başlatan marka olacağınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.