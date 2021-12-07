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Bitrota vurgununda kritik gelişme: Gözaltına alındı!
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Bitrota vurgununda kritik gelişme: Gözaltına alındı!

Merkezi Kayseri’de olan kripto para borsası Bitrota’nın sahiplerden K.A, Antalya’da gözaltına alındı. K.A, İstanbul siber şubeye getirilecek.

2 Saat Önce
2021-12-07 11:13:28
Bitrota vurgununda kritik gelişme: Gözaltına alındı!

3 yıl önce Kayseri'de şirket kuran K.A. ve H.Ö, geçen yıl "Bitrota" adındaki kripto para borsasını devreye aldı.

Yatırım yapanlara yüksek meblağlarda aylık kazanç vaat eden, bu nedenle çok sayıda kişinin yatırım yaptığı kripto para borsasının kısa bir süre önce çökmesi üzerine mağdur olan vatandaşlar, suç duyurusunda bulundu.

Bu kapsamda, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, şirketin yöneticileri K.A. ve H.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı.

2 şirket yöneticisinden K.A, Antalya'da yakalandı. K.A, işlemlerinin ardından İstanbul siber şubeye getirilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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