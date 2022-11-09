Bitcoin yükselecek mi? Bitcoin ne zaman yükselecek? ABD seçiminden sonra BTC düşer mi, yükselir mi? soruları kripto paralara yatırım yapan binlerce kişi tarafından soruluyor. ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin zafer ilan etmesine kesin gözüyle bakılırken bu durumun dünya ekonomisine de yansımaları olacağından söz ediliyor. Cumhuriyetçilerin Kongenin iki kanadında da kontrolü ele geçirmesiyle dolarda düşüşlerin yaşanabileceği ve kripto paralar (Bitcoin) gibi yatırımlara ilginin yeniden artacağı düşünülüyor. Peki ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler kazanırsa kripto paralar (bitcoin) düşer mi, yükselir mi?

ABD ara seçimlerinde sonuçlar yavaş yavaş şekillenemeye başladı. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçiler Demokratlara göre seçimden zaferle ayrıldı. Trump'ın desteklediği adayların büyük bir çoğunluğunun da yeniden seçilmesiyle Trump'ın başkan adayı olarak yeniden seçimlere girmesi ihtimalini güçlendiriyor. ABD'de yüksek enflasyonla müadele ksapmında FED faizleri artırmış ancak bu durum ülkedeki enflasyonun önüne geçememiştir. Uluslararası Haber ajansı AP'nin açıkladığı resmi olmayan ilk verilere göre, ara seçimlerinde, Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar 47, Cumhuriyetçiler 82 sandalye kazandı ve Biden'ı zor günler bekliyor.

Bitcoin yükselecek mi?

Biden ve Demokratların ekonomi planlarını devreye sokması Cumhuriyetçilerin zaferinin ardından oldukça zor olacak. Bu durum karşısında dolarda değer kaybının yaşanabileceği ve riskli yatırımlara yönelimin daha da artacağı beliritliyor. Kripto paralar ve bitcoin yatırımları da bu döndemden sonra artabilir. Bu durum da kripto para piyasasında yükselişe neden olabilir.

Bitcoin ne zaman yükselecek?

66 bin dolar seviyesinden Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından dünya piyasalarında yaşanan değişikliğe bağlı olarak kripto para piyasası da çökmüştü. 18 bin dolara kadar gerileyen bitcoinde yeni yükseliş noktları merakla bekleniyor. Bitcoinin yeniden yükselişe geçmesi için dünya ekonomisinde olumlu havaların esmesi bekleniyor.

ABD seçiminden sonra BTC düşer mi, yükselir mi?

ABD ara seçimlerinin ardından ABD'deki yönetim sisteminde yaşanan değişim ülke ekonomisin ve dünya ekonomisini de etkilemesi bekleniyor. Dünya gazetesinin haberine göre, aralarında Morgan Stanley, ING Bank, Rabobank'ın da bulunduğu finans kuruluşlarının ve ekonomistlerin genel görüşü Demokratların Temsilciler Meclisi'nde veya Senato'da kontrolü yitirmesi durumunda, dolarda yeni düşüşler geleceği, kripto gibi riskli varlıklarda yeni bir yükseliş görüleceği görüşünde.

Bitcoin ne kadar?

Bitcoin (BTC) ABD seçimlerinin yaşandığı 8-9 Kasım'da aşağı yönlü bir seyir izledi. Bitcoin 20 bin dolar seviyesinden 9 Kasım'da 18 bin dolar seviyesine düştü.

Bitcoin nedir?

Bitcoin, Satoshi Nakamoto adını kullanmış bilinmeyen bir kişi veya grup tarafından 2008'de icat edilmiş bir kriptoparadır. 2009'da bir açık kaynak kodlu yazılım olarak piyasaya sürüldüğünde kullanılmaya başlandı.:ch. 1 Herhangi bir merkez bankasına veya tek bir yöneticiye bağlı olmamasıyla da bilinen Bitcoin, aracılara ihtiyaç duyulmadan bitcoin ağında kullanıcıdan kullanıcıya transfer edilebilen, merkezi olmayan bir dijital para birimidir. İşlemler, kriptografi yoluyla düğümler tarafınca doğrulanır ve Blok zinciri adı verilen halka açık bir ana deftere kaydedilir. El Salvador, 8 Haziran 2021 tarihinde senatodan geçen tasarı ile birlikte Bitcoin'i resmi para birimi ilan etmiştir.