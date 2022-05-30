Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, XRP Haziran'da yükselir mi, düşer mi? Kripto paralar Haziran ayında çıkar mı, iner mi? Kripto para piyasaları son haftalarda adeta kabus yaşadı. Bitcoin ile başlayan kripto para piyasalarındaki çöküş yatırımcıları endişelendirdi. Mayıs ayında yüzde 30'a yakın kayıp yaşayanlar gözünü Haziran ayına çevirdi. Peki kripto paralar haziranda ne olur? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, XRP Haziran ayında yükselir mi yoksa düşer mi?

Kripto para yatırımıcıları son haftalarda yaşanan düşüş karşsıından büyük kayıplar yaşadı. Bitcoin ile başlayan çöküş alt coinlere de sıçradı. 60 bin dolar seviyelerini geçen bitcoin zirveden hızlı bir düşüşle 27 bin dolar seviyesine kadar düştü. Mayıs ayını büyük zararla atlatan yatırımcılar haziran ayında kripto para piyasalarında ne gibi gelişmelerin yaşanacağını merak ediyor. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, XRP Haziran'da yükselir mi, düşer mi? Kripto paralar Haziran ayında çıkar mı, iner mi? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, XRP Haziran'da yükselir mi, düşer mi?

Mayıs ayında kripto para piyasası büyük bir çöküş yaşadı. Mayıs ayında kripto piyasasında toplam değer kaybı yaklaşık 500 milyar dolara ulaşırken, oransal olarak kayıp yüzde 29'u buldu. Mayısta şok yaşayan yatırımcılar gözünü Haziran ayına çevirdi. Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten kripto para dünyasina ilişkin önemli açıklamalar geldi. Memiş açıklamasında “Şu anda Merkez Bankalarının kontrollü bir şekilde baskılama ve dengeleme süreci var. Doların değerini yükseltmek isteyen Fed, hem kripto paraları hem de emtiaların ons fiyatlarını beraber baskılıyor” dedi. Memiş, normal şartlarda kripto paralar düşerken emtiaların fiyatlarının yükselmesi gerektiğini vurgulayarak şunları dikkat çekti: “Hem altının ons fiyatının hem de kripto paraların ikisinin birden baskılanması dengelenmeyi getirdi. Bu baskılanma ay sonuna kadar devam eder. Ancak Haziran'da hem tepki alımları hem de Fed'in tonunun değişmesi kripto paralarda yükselişe neden olacaktır.” dedi.

Kripto paralar Haziran ayında çıkar mı, iner mi?

Kripto para piyasaının önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceiğini kestirmek oldukça güç. Zira ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırımına devam edeceğini açıklaması kripto para piyasalarında baskı oluşturmaya devam ediyor.

Kripto para nedir?

Kripto para/kripto-para, kripto, veya coin, bir değişim aracı olarak çalışmak üzere, işlemleri güvence altına almak için matematiğin bir dalı olan kriptografi kullanılarak tasarlanmış bir dijital unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz'dir. Kripto varlıklar, merkezi elektronik para ve merkezi bankacılık sistemlerin aksine tümüyle merkeziyetsizlerdir. Her bir kripto para biriminin merkeziyetsizliği, umumi işlem veri tabanı olan dağıtık muhasebe defteri (ledger) olarak işlev gören bir blok zincirinden (Blockchain) gelmektedir.

2009'da Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin, ilk merkeziyetsiz kripto paradır. O zamandan beri birçok farklı kripto para ortaya çıkmıştır. Bitcoin dışındaki kripto para birimlerine genel olarak altcoin denilir ki bu kısaltma alternatif ve coin yani madeni para'nın birleşimidir. Uzmanlar, kripto paraların toplam piyasa değerinin ileriki yıllarda 3–4 trilyon Amerikan dolarına kadar çıkabileceğini tahmin etmekte.