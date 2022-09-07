Bireysel Emeklilik (BES) iptali nasıl olur? BES iptal etme süreci | BES iptal kaydı oluşturma

Farklı nedenlerden dolayı bireysel emeklilik iptali gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, BES iptali nasıl olur? Bireysel Emeklilik nasıl sildirilir? sorularına yanıt arıyorlar. İşte bireysel emeklilik iptal kaydı oluşturma yöntemleri…

Bireysel Emeklilik sahibi vatandaşlar çeşitli nedenlerden ötürü BES iptali başvurusunda bulunmak istiyorlar. Peki Bireysel Emeklilik nasıl iptal edilir? BES iptal kaydı nasıl oluşturulur?

Bireysel Emeklilik nedir?

Bireysel Emeklilik, rahat bir emeklilik dönemi için bireylerin çalışma yaşamları süresince birikim yapmasını sağlayan, Sosyal Güvenlik Sisteminin tamamlayıcısı olarak emeklilik gelirine ek bir gelir sağlayan özel emeklilik sistemidir.

Bu sayede ikinci bir emeklilik hakkı elde eder, emeklilik dönemlerinizde de aktif çalışma döneminizdeki yaşam standardınızı koruyabilirsiniz.

BES en az kaç TL?

2022'nin ilk yarısında net 4.253 lira olan ve yapılan artışla 5 bin 500 liraya yükselen asgari ücret brüt olarak 2022'nin ilk yarısında 5 bin 4 lirayken önümüzdeki aylarda yani 2022'nin ikinci yarısında 6 bin 471 lira olarak belirlendi.

BES iptal etme nasıl olur?

BES iptali için vatandaşlar hangi banka üzerinden maaş alıyorlarsa o banka ile iletişime geçerek iptal işlemlerini başlatmalıdır. İptal süreci yaklaşık olarak 10 gün içinde sonuçlanmaktadır. Zorunlu BEŞ iptal kaydı için şu uygulamaları kullanabilirsiniz:

Bankaların Bireysel Emeklilik Çağrı Merkezlerini arayıp, canlı teknik destek ekibinden yardım alarak otomatik olarak BES iptal işlemlerini hızlandırabilirsiniz.