DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Abdullah Gül ve eşi hakkında ilginç iddia
Yüksek fiyatları nereye şikayet edebilirim? Fahiş fiyat şikayet hattı ve uygulaması
AK Parti'den ''memur ve emeklilere zam'' açıklaması
Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 48’e yükseldi
Asiye'nin sağlık durumu | Gaziantep'te pitbull saldıran küçük kızın ailesi ve doktoru açıklama yaptı!
Tavuk etinin faydaları ve zararları nelerdir?
Merkel hükümeti son anda rekor düzeyde silah satışına onay verdi
Kripto varlık platformlarına yönelik ilk ceza kesildi
Bir indirim açıklaması da BİM'den: Fiyatların inmesi zaman alacak
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ekonomisinin daha da güçlenmesi bize güç verir
Bartın'da 27 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Bartın'da hava nasıl olacak? Bartın hava durumu
Giresunspor - Hatayspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
ŞOK Marketler'den ''indirim'' açıklaması
Bu hafta en çok kazandıran 10 Altcoin (25 Aralık)
Paşinyan: Azerbaycan ile barış anlaşması imzalamaya hazırız

TIMETURK / EKONOMİ / Bir indirim açıklaması da BİM'den: Fiyatların inmesi zaman alacak

Bir indirim açıklaması da BİM'den: Fiyatların inmesi zaman alacak

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç' 'Fiyatların aşağıya yön değiştirmesi zaman alacak gibi duruyor' açıklaması yaptı.

59 Dakika Önce
2021-12-25 14:19:08
Bir indirim açıklaması da BİM'den: Fiyatların inmesi zaman alacak

Market raflarında zam yağmuru sürerken Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'dan açıklama geldi.

Erdoğan'ın dövizdeki düşüş sonrası market zincirlerine yaptığı indirim çağrısı sonrası Hürriyet'e konuşan Aykaç, “Kurdaki düşüş memnuniyet verici. Bizim raf fiyatlarımızı belirleyen durum alış fiyatlarımızdır. Alış fiyatları aşağı gelirse bizler de raf fiyatlarını aşağı güncelleriz. Fiyatların aşağıya yön değiştirmesi zaman alacak gibi duruyor” dedi.

Aykaç, "Birçok ürün grubunda arzda sıkıntı var. Buna kağıt, plastik, cam, metal ambalaj sorunu da eklenmiş durumda. Son birkaç haftadır tüketici talep artış davranışı da tedarik zincirini sekteye uğrattı. Üretim bugünlerde çok daha kıymetli hale geldi" ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (1)

Çelebi Polat

Bunlar elindekileri zamsız mı satmışlar da şimdi stok ürünlerini bitirmeden düşürüremiyorlar .kartelci bunlar devlet diyor valla ben demedim..

Görüş Bildir Bizimle Paylaş