Binance yasaklandı mı? Binance'e bir darbe daha

Binance yasaklandı mı? Kripto para yatırımcılarını üzen bir gelişme daha yaşandı. Nisan 2021'den bu yana değe kaybeden kripto paralar dünyanın en çok kullanılan kripto para borsası Binance ile ilgili yaşanan gelişmelerden sonra daha da değer kaybetti. Binance kullanıcıları Binance yasaklandı mı sorusunu sormaya başladı. Binance geçtiğimiz günlerde İngiltere ve Kanada'da yasaklanmıştı. Binance şimdi de Çin'de yasaklandı. Çin'den gelen yasaklama haberinden sonra Bitcoin yüz 1 değer kaybetti.

Binance yasaklandı mı? Kripto para yatırımcılarını üzen bir gelişme daha yaşandı. Nisan 2021'den bu yana değe kaybeden kripto paralar dünyanın en çok kullanılan kripto para borsası Binance ile ilgili yaşanan gelişmelerden sonra daha da değer kaybetti. Binance kullanıcıları Binance yasaklandı mı sorusunu sormaya başladı. Binance geçtiğimiz günlerde İngiltere ve Kanada'da yasaklanmıştı. Binance şimdi de Çin'de yasaklandı. Çin'den gelen yasaklama haberinden sonra Bitcoin yüz 1 değer kaybetti.

Kripto para yatırımcıları son aylarda kabus gibi bir dönem geçiriyor. Elon Musk'ın açıklamaları ile şaha kalkan kripto paralar daha sonra yine Elon Musk'ın olumsuz paylaşımları nedeniyle düşüşe geçmişti. Kripto para borsalarında yaşanan skandallar nedeniyle kullanıcılar kripto para yatırımlarından kaçarken başta bitcoin olmak üzere diğer kripto paralar hızla değer kaybına girdi. Son olaran dünyanın en çok kullanılan kripto para borsalarından olan Binance'in dünyanın çeşitli ülkelerinde yasaklanması kripto para piyasasına darbe vurdu. Binance ile işlem yapmak isteyen yatırımcılar Binance yasaklandı mı? sorusunu soruyor. İşte Binance ile ilgili yaşanan gelişmeler...

ÇİN'DEN BİNANCE'E YASAK

Çin'de kripto para kullanıcılarının Binance'e erişimi yasaklandı. Çin kripto para yasağını genişletiyor. Yasak kapsamında dünyanın en çok kullanılan kripto para borsası da nasibini aldı. Çinli kullanıcılar Binance sitesine erişimin engellendiğini bildirdi. Ayrıca, API çağrıları de engelleniyor bu nedenle uygulamadan da Binance'e erişim sağlanamıyor.

BİNANCE'İN GÜNLÜK CİROSU DUDAK UÇUKLATIYOR

CoinMarketCap'e göre Binance'in günlük cirosu 1.67 milyar dolar. Buna göre borsa, dünyanın üçüncü en büyük kripto para borsası.

Binance'in geliri, Hong Kong borsasının gelirinin yaklaşık 3'te 1'ine denk geliyor.

BİNANCE KULLANICI SAYISI

Binance'in şu an aktif olarak 6 milyon kullanıcı var ve bu sayı giderk artıyor. Kripto para borsalarında yaşanan güven sarsıntısı bu sayıyı aşağı çekebilir.

BİNANCE KİMİN?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.