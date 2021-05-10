Binance kimin? Kripto para borsalarında yaşanan olumsuz gelişmeler yatırımcıları sarsmaya devam ediyor. Son olarak kripto para borsası Binance para çekimlerini geçici olarak durdurduğunu açıklaması herkesi endişelendirdi. Dünyanın en çok tercih edilen kripto para borsası Binance'nin sahibi kim? Binance Türk mü? Kripto para borsası Binance kime ait? Changpeng Zhao kimdir? Binance hakkında bilgi edinmek isteyen yatırımcılar bu soruları soruyor. İşte Binance hakkında bilinmeyenler ve Binance'nin sahibi Changpeng Zhao hakkında detaylar...

Kripto para yatırımcıları işlem yapmak için kripto para borsalarını kullanmak zorunda. Son zamanlarda ülkemizde ve dünyada yaşanan kripto para borsası vurgunları ile yatırımcılar şu sıra diken üstünde. Thodex ile ağzı yanan yatırımcılar tabiri caizse yoğurdu üfleyerek yemeye başladı. Dünyanın en çok kullanılan kripto para borsalarından olan Binance'de ise para çekiminin geçici olarak durdurulduğu açıklaması tüm dünyada şok etkisi yaşattı. Kritpo para borsası Binance hakkında daha detaylı blgiye sahip olmak isteyen yatırımcılar Binance kimin? Binance'nin sahibi kim? Kripto para borsası Binance kime ait? gibi soruları sormaya başladı. Peki Binance Türk mü? Binance'nin sahibi Türk mü? İşte Binance hakkında detaylar...

Binance kimin?

Binance hakkında bilgi edinmek isteyen yatırımcılar işe Binance kimin sorusuna yanıt arayarak başladı. Binance Changpeng Zhao adlı çinli bir girişimci tarafından kuruldu. Binance, çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan bir kripto para borsasıdır. Ocak 2018 itibarıyla Binance, işlem hacmi açısından dünyanın en büyük kripto para borsası oldu. Binance başlangıçta Çin'de bulunuyordu, ancak daha sonra Çin'in artan kripto para düzenlemeleri nedeniyle Çin'den ayrıldı. 2017 yılının Temmuz ayında kendi kripto para borsası Binance'i kurmaya karar verdi. Borsa, diğer rakiplerini hızla geride bıraktı ve Çin'in en büyük kripto para borsası oldu.

Binance'nin sahibi kim?

Binance'nin sahibi Changpeng Zhao adında Çin'den Kanada'ya göç eden bir girişimcidir. Zhao'nun serveti, temelde ticaret faaliyetlerinden sağlanıyor.

Günlük cirosu 1.67 milyar dolar

CoinMarketCap'e göre Binance'in günlük cirosu 1.67 milyar dolar. Buna göre borsa, dünyanın üçüncü en büyük kripto para borsası.

Binance'in geliri, Hong Kong borsasının gelirinin yaklaşık 3'te 1'ine denk geliyor.

Binance'in kaç kullanıcısı var?

Binance'in şu an aktif olarak 6 milyon kullanıcı var ve bu sayı giderk artıyor. Kripto para borsalarında yaşanan güven sarsıntısı bu sayıyı aşağı çekebilir.

Changpeng Zhao kimdir?

Changpeng Zhao Nisan 2018 itibarıyla ticaret hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'in kurucusu ve CEO'su olan Çinli-Kanadalı bir işletme yöneticisidir. Zhao daha önce Blockchain.info'yu geliştiren ekibin bir üyesiydi ve aynı zamanda OKCoin'in baş teknoloji sorumlusu olarak görev yaptı.

Üniversiteden sonra Zhao, ticari emirleri eşleştirmek için yazılım geliştirerek Tokyo Borsası için çalışmaya başladı. Ayrıca vadeli işlem yazılımı geliştiricisi olarak Bloomberg Tradebook'ta çalışmaya başladı.

2005 yılında Şangay'a taşındı ve burada "brokerler için en hızlı yüksek frekanslı ticaret sistemlerinden bazıları" ile tanınan Fusion Systems'i kurdu.

2013'ten başlayarak, Blockchain.info dahil olmak üzere çeşitli kripto para birimi projelerinde çalıştı ve aynı zamanda OKCoin'in baş teknoloji sorumlusu olarak görev yaptı.

2017 yılında Zhao, Binance adlı bir kripto para borsası kurmak için OKCoin'den ayrıldı. İlk madeni para teklifi sırasında toplanan 15 milyon dolarlık fonun ardından, Temmuz 2017'de şirketi kurdu. Sekiz aydan kısa bir süre içinde Zhao, Nisan 2018 itibarıyla Binance'i ticaret hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası haline getirdi. Şubat 2018'de Forbes Magazine, onu "Kripto Para Biriminin En Zengin Kişileri" listesinde üçüncü sıraya koydu. 2021 itibarıyla net serveti 1,9 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.

Binance para çekimlerini durdurdu

Dünyanın en çok kullanılan kripto para borsası Binance para çekimlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Ardından yapılan açıklama ile para çekimlerinin yeniden başladığı duyuruldu. Para çekimlerinin durdurulduğu açıklaması sonrası kripto para yatırımcıları sarsıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.