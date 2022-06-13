Binance bitcoin işlemlerini durdurdu mu? Binance Bitcoin çekme (satış) yasaklandı mı? Binance Bitcoin işlemleri durdu mu? soruları şu sıralar kripto para yatırımcıları tarafından internette araştırılmaya başlandı. Kripto para yatırımcılarına darbe sütüne darbe gelirken Binance CEO'sundan gelen son açıklama kafaları karıştırdı. Binance CEO’su CZ açıklamasında 'Binance’den yaklaşık 30 dakika boyunca Bitcoin para çekme işlemleri gerçekleştirilemeyecek.' dedi.

Binance bitcoin işlemlerini durdurdu mu? Binance Bitcoin çekme (satış) yasaklandı mı? Binance Bitcoin işlemleri durdu mu? soruları şu sıralar kripto para yatırımcıları tarafından internette araştırılmaya başlandı. Kripto para yatırımcılarına darbe sütüne darbe gelirken Binance CEO'sundan gelen son açıklama kafaları karıştırdı. Binance CEO'su CZ açıklamasında "Binance'den yaklaşık 30 dakika boyunca Bitcoin para çekme işlemleri gerçekleştirilemeyecek." dedi.

Kripto para piyasaları olğan üstü günlerinnde birini yaşıyor. Bitcoin başta olmak üzere pek çok para birimi güne büyük değer kayıpları ile başladı. Bitcoin'deki düşüş yüzde 7.6 oldu. BTC'nin fiyatı 25 bin 354 dolara gerilerken toplam piyasa değeri 484 milyar dolara düştü. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti ise yüzde 45'in üzerine çıktı. Kripto para borsası Binance'den de kritik bir son dakika duyurusu geldi.

Binance bitcoin işlemlerini durdurdu mu?

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Bitcoin çekim işlemlerini kısa süreliğine durdurduğunu paylaştı. Binance CEO'su CZ tarafından yapılan açıklamaya göre, Binance'den yaklaşık 30 dakika boyunca Bitcoin para çekme işlemleri gerçekleştirilemeyecek. Fonların güvende olduğunu belirten Binance CEO'su, bu sıkıntının sadece Bitcoin ağında gerçekleştiğini diğer ağlarla çekim işlemlerinin hala gerçekleştirilebildiğini ve muhtemelen planlanan 30 dakikadan daha fazla süreceğini söyledi.

Binance Bitcoin işlemleri durdu mu?

Binance CEO CZ bitcoin işleminin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. CZ yaptığı paylaşımda “Anlayışınız için teşekkür ederim.” ifadelerine yer verdi.

Kripto para piyasalarında büyük düşüş

Piyasalar geçen hafta cuma gününe girdiğinde toplamda 1.3 trilyon dolarlık bir büyüklüğe sahipti. Bugün gelinen noktada ise söz konusu büyüklük yüzde 20 eriyerek 1.07 trilyon dolara düştü.