Benzine zam mı yapıldı? Benzine ne kadar zam geldi? Zam ne zaman geçerli? Dolarda yaşanan yuları yönlü hareket akaryakıt ürünlerine zam olarak yansımaya devam ediyor. Akaryakıt ürünlerine gelen son zam ise oldukça yüksek. Geçtiğimiz gün benzinin litre satış fiyatına 56 kuruş zam gelmişti. Benzine bir zam daha yapıldı. Bu kez yapılan zammın miktarı ise 69 kuruş. Motorin ve LPG'ye de zam geldi. Motorine 1 lira 14 kuruş, LPG'ye ise 70 kuruş zam geldi.

Benzine zam mı yapıldı? Benzine ne kadar zam geldi? Zam ne zaman geçerli? sorusu son gğnlerde araç sahipleri tarafından sıkça soruluyor. Türkiye enerji ürünlerini yurt dışıdan dolarla alan bir ülke ve dolarda yaşanan artış akaryakıt ürünlerine ve LPG'ye zam olarak yansıyor. Döviz kurları yuları yönlü hareketini sürdürdükçe akaryakıt ürünlerine de peş peşe zam gelmesi bekleniyor. Son olarak benzine dün 56 kuruş zam gelmişti. Bu zammın ardından benzine bir zam daha geldi.

Benzine zam mı yapıldı?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, motorin fiyatına 1,14 TL, benzine 69 kuruş ve LPG'ye 70 kuruş artış geldi. Zamlar, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Benzin ne kadar oldu?

Benzin son gelen 56 kuruşluk zammın ardından İstanbul'da 10.89 TL civarında satılıyordu. Ancak 69 kuruşluk yeni zamla birlikte benzinin litre satış fiyatı 11 lira 58 kuruş civarında olacak.

Benzine dün 56 kuruş zam gelmişti

Benzine 56 kuruş zam yapılmasının ardından Ankara'da ortalama 10,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 10,93 lira seviyesine çıkmıştı. İzmir'de ise 10,43 liradan satılan benzinin litresi 10,99 liraya çıkmıştı.

Benzin nedir?

Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine bağlı olarak 120'den fazla hidrokarbon ihtiva eder. Bunların çoğu doymuş hidrokarbon yapısında olup, 4'den 12'ye kadar karbon ihtiva ederler.

Sentetik olarak benzini Alman kimyager Bergius'un metodu ile kömürden elde etmek mümkündür. Bu metoda göre kömür yüksek basınç altında katalitik hidrojenasyon ile sıvı hidrokarbonlara dönüştürülür.

Fischer-Tropsch ise karbonmonoksit ile hidrojeni katalitik olarak birleştirerek sıvı hidrokarbon elde etmiştir. Her iki metot ile hem daha pahalı hem de daha kalitesiz benzin elde edilmektedir. Ancak yakın bir gelecekte bu işlemlerin ticari önemi olma ihtimali vardır.

Benzin fiyatı nasıl hesaplanıyor

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.