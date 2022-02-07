Benzine zam geldi mi? Benzine zam var mı? Benzin güncel fiyatı ne kadar? Uluslararası piyasalarda artan petrol fiyatları nedeniyle mazota 80 kuruş zam yapıldığı açıklandı. Motorine (mazot) gelen zammın ardından benzinli araç sahipleri benzine zam gelecek mi sorusunu sormaya başladı. İşte güncel benzin litre satış fiyatları...

Benzine zam geldi mi? Benzine zam var mı? Benzin güncel fiyatı ne kadar? Uluslararası piyasalarda artan petrol fiyatları nedeniyle mazota 80 kuruş zam yapıldığı açıklandı. Motorine (mazot) gelen zammın ardından benzinli araç sahipleri benzine zam gelecek mi sorusunu sormaya başladı. İşte güncel benzin litre satış fiyatları...

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere mazota 80 kuruş zam geldiği açıklandı. Motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da gelen zamların ardından 15.45 TL seviyesine çıktı. Ankra'da ise 80 kuruş zamdan sonra mazotun litre satış fiyatı 15.24 TL seviyesine çıktı.

Benzine zam geldi mi?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) yeni zamları duyurdu. EPGİS sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 08/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 80 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

EPGİS açıklamasına göre benzine zam yok. Ancak uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketinin devam ederse benzine de zam gelebilir.

Benzin güncel fiyatı ne kadar?

Ankara'da ortalama 14,12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,51 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 14,05 liradan 14,44 liraya, İzmir'de 14,13 liradan 14,52 liraya çıktı.