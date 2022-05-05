Benzine zam geldi mi? 5 Mayıs benzine zam var mı? Benzine zam yapılacak mı? 5-6 Mayıs benzin ne kadar oldu? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından dünya enerji piyasasında yaşanan kriz nedeniyle brent petrol fiyatları fırladı. Petrolü yurt dışından alan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de benzin ve motorin grubuna peş peşe zamlar yapıldı. Son olarak mazota bir zam daha yapılması beklenirken benzinli araç sahipleri 5-6 mayısta benzine de zam gelip gelmeyeceğini merakla araştırmaya başladı.

Benzine zam geldi mi? 5 Mayıs benzine zam var mı? Benzine zam yapılacak mı? 5-6 Mayıs benzin ne kadar oldu? Araç sahipleri son aylarda akaryakıta gelen peş peşe zamlardan sonra araçlarını kullanmaya çekinir oldu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından dünya enerji piyasasında yaşanan kriz nedeniyle bretn petrol fiyatları fırladı. Petrolü yurt dışından alan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de benzin ve motorin grubuna peş peşe zamlar yapıldı. Son olarak mazota bir zam daha yapılması beklenirken benzinli araç sahipleri 5-6 mayısta benzine de zam gelip gelmeyeceğini merakla araştırmaya başladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasının ardından batılı ülkelerden Rusya'ya peş peşe yaptırımlar geldi. Yaptırımlar ağırlıklı olarak enerji ve finans alanında yoğunlaştı. Yaptırımların etkisiyle dünya petrol piyasası krize girdi. Brent petrol fiyatları son aylarda hızlı bir artış ile 140 dolara kadar çıktı. Brent petrolde yaşana bu artış ülkemizde de benzin ve mazot ürünlerine zam olarak yansıdı. Brent petrol son haftalarda düşüş eğlimine girmişti. Bu düşüş ile birlikte benzin ve mazota indiriler yapılmıştı. Ancak 5 Mayıs'ta gelen iddialar araç sahiplerini üzdü.

Benzine zam geldi mi?

Brent petrolde son bir kaç gündür yeniden bir artış söz konusu. Yaşanan yükseliş sonrası akaryakıta yeni zamların gelmesi de kaçınılmaz oluyor. 5 Mayıs akşamı yani 6 Mayıs gece saat 24.00'ten itibern mazotun litre satış fiyatına 32 kuruş zam bekleniyor.

5 Mayıs benzine zam var mı?

Yurt içinde döviz kurlarındaki hareketlilik ve uluslararası piyasda brent petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarını belirliyor. Türkiye'de 5 Mayıs'ta benzine zam beklenmiyor. Motorine ise 32 kuruş gibi bir artış bekleniyor.

Benzine zam yapılacak mı?

Avrupa Birliği Komisyonunun, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını da içeren yeni yaptırım teklifini açıkladı. B teklif dünya enerji piyasasında brent petrol fiyatlarının yeniden artmasına neden oldu. Bretn petrol fiaytlarında artış devam ederse benzine de zam beklenebilir. Ancak şu anda benzine herhangi bir zam beklentisi bulunmuyor.

Brent petrol ne kadar?

Dün 111 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,92 artışla 111,16 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 108,47 dolardan alıcı buldu.

Otogaza (LPG) indirim mi geldi?

Otogazda 6 Mayıs Cuma gününden itibaren 98 kuruş indirim beklentisi var.