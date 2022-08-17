Benzine yeni indirim mi geldi? 17-18 ağustos benzin indirimi | Motorine beklenirken benzine indirim geldi!
Benzine yeni indirim mi geldi? Motorine beklenirken benzine indirim geleceği açıklandı. Peki benzin fiyatlarındaki son durum ne? Benzine ne kadar indirim geldi, ne kadar indirim gelecek? 17-18 ağustos benzin indirimi!
2022-08-17 12:26:41
Motorine beklenirken benzine indirim geleceği açıklandı. Peki benzin fiyatlarındaki son durum ne? Benzine ne kadar indirim geldi, ne kadar indirim gelecek? 17-18 ağustos benzin indirimi!
Benzine yeni indirim mi geldi?
Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre benzin fiyatlarına indirim, motorin grubuna ise zam gelecek. 17-18 Ağustos tarihlerinde benzine 83 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Ksin tarih aktarıldığında detayları ahber sitemizden öğrenebilirsiniz.
Motorin fiyatları
Motorin fiyatlarında da 76 kuruşluk zam bekleniyor. Detaylar kesinleştiğinde, haber sitemizden zam gününü öğrenebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için aşağıdaki habere göz atın!
YORUMLAR (0)