Benzine yeni indirim mi geldi? 17-18 ağustos benzin indirimi | Motorine beklenirken benzine indirim geldi!

Benzine yeni indirim mi geldi? Motorine beklenirken benzine indirim geleceği açıklandı. Peki benzin fiyatlarındaki son durum ne? Benzine ne kadar indirim geldi, ne kadar indirim gelecek? 17-18 ağustos benzin indirimi!