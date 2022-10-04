Benzine ve motorine zam geliyor!

5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1,10 TL zam bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki artış sürüyor.

NTV'nin haberine göre 5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1,10 TL zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,10 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19,25 liradan satılıyor.