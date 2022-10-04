Benzine zam mı geliyor? Akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? Benzin, motorin kaç TL?

Araç sahiplerinin sıklıkla takip ettiği güncel akaryakıt fiyatlarına zam gelmesi bekleniyordu. Son dakika akaryakıt fiyatlarına zam haberi geldi. Peki akaryakıta ne kadar zam geldi? Akaryakıt kaç TL oldu? Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu? Benzin fiyatı ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları ile ilgili detaylar…

Milyonlarca vatandaşın, özellikle araç sahiplerinin gündeminde akaryakıt fiyatlarına zam haberi yer alıyor. Akaryakıt fiyatlarının yükselmesi nedeniyle birçok ürünün fiyatı da artıyor.

Brent petrolde yaşanan düşüşler sonrasında akaryakıt fiyatları da düşüyor. En son geçtiğimiz 20 eylül günü akaryakıt fiyatlarına indirim yapılmıştı. Peki akaryakıt fiyatları düştü mü, çıktı mı? Akaryakıta zam mı geliyor? Benzine ne kadar zam gelecek? Motorin ne kadar oldu? İşte detaylar…

Brent petrol fiyatı gerileyerek 80 doların altına da düştü. Vatandaşlar akaryakıta indirim beklerken araç sahiplerini üzecek haber geldi. İstasyonlara gidecek olan vatandaşlar; benzin fiyatları düştü mü, çıktı mı? Benzin, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar merak ediyorlar.

Akaryakıta indirim var mı? Benzin fiyatı düşecek mi?

Petrol fiyatları bu hafta da düşüşünü devam ettirirken ABD ham petrolü Ocak ayından bu yana ilk kez 80 doların altına düştü. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından vatandaşlar tarafından motorin fiyatı ve benzin fiyatlarına indirim beklendi. Ancak durum beklendiği gibi olmadı, akaryakıta zam haberi geldi. Peki benzin ne kadar oldu? Motorin fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorine ne kadar indirim geldi?

Akaryakıtta belirleyici unsur olan brent petrolün seyrine göre akaryakıta indirim ya da zam geliyor. Motorin fiyatlarına geçtiğimiz günlerde indirim gelmişti. Motorine gelen 1.76 kuruş indirimin 20 Eylül 2022 Salı gününden itibaren pompaya yansımıştı.

Motorin ve benzin fiyatlarına ne kadar zam yapılacak?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ile birlikte vatandaşların nazarında akaryakıt fiyatlarında indirim beklenirken benzin ve motorine zam haberi geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 4 Ekim'i 5 Ekim'e bağlayan gece (bu gece) akaryakıta zam geliyor. Peki benzine ne kadar zam yapılacak?

Bu geceden itibaren akaryakıt fiyatlarına zam pompaya yansıyacak. Benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorin fiyatlarına 1,10 TL zam yapılacak.

Benzin ne kadar oldu? Motorin kaç TL?

Bu gece beklenildiği üzere benzine 62 kuruş, motorine 1 lira 10 kuruş zam gelmesi halinde benzin fiyatları ne kadar olacak araştırılıyor. Vatandaşlar zam sonrasında motorin fiyatı kaç TL olacak merak ediyor. İstanbul'da benzin fiyatları ortalama olarak 19,87 TL, motorin fiyatları ise 24,2 TL olarak pompaya yansıyacak.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da benzin, motorin ve LPG ne kadar?

İstanbul Anadolu yakasında benzin fiyatı: 19.25 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin fiyatı: 23.10 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG fiyatı: 10,73 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 19.24 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin fiyatı: 23.08 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG fiyatı: 10,98 TL

Ankara'da benzin, motorin ve LPG ne kadar?

Ankara'da benzin fiyatı: 19.39 TL

Ankara'da motorin fiyatı: 23.20 TL

Ankara'da LPG fiyatı: 11 TL .