Benzine ne zaman, ne kadar zam gelecek? Benzin fiyatları arttı mı? Bugün benzin ne kadar oldu?
Benzine ne zaman, ne kadar zam gelecek? Benzin fiyatları arttı mı? Akaryakıt fiyatları oklarını yukarı çevirdi! Motorine art arda gelen zamlardan sonra benzin için de zam göründü. Peki bugün benzin ne kadar oldu? İşte ağustos ayı son benzin zam haberi!
2022-08-22 12:03:07
Benzin fiyatları arttı mı? Akaryakıt fiyatları oklarını yukarı çevirdi! Motorine art arda gelen zamlardan sonra benzin için de zam göründü. Peki bugün benzin ne kadar oldu? İşte ağustos ayı son benzin zam haberi!
Benzine ne zaman, ne kadar zam gelecek
Sektörün ileri gelenlerinden edinilen bilgilere göre benzin fiyatlarında 80 kuruşluk zam uygulanacak.
Motorine zam gelecek mi?
Geçtiğimiz haftayı iki zamla kapatan motorin fiyatlarında şu an için değişiklik görünmüyor.
Güncel benzin fiyatları
Motorin fiyatları 25 TL'yi aşmışken benzine yapılan zamlarla da benzin fiyatları 21 TL'yi aştı.
İstanbul'da benzin fiyatı 20,34 TL'den 21,14 TL'ye
Anakra benzin fiyatı 20,45 TL'den 21,25 TL'ye
İzmir benzin fiyatı 20,45 TL'den 21,25 TL'ye yükselecek..
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