Benzine ne zaman, ne kadar zam gelecek? Benzin fiyatları arttı mı? Bugün benzin ne kadar oldu?

Benzine ne zaman, ne kadar zam gelecek? Benzin fiyatları arttı mı? Akaryakıt fiyatları oklarını yukarı çevirdi! Motorine art arda gelen zamlardan sonra benzin için de zam göründü. Peki bugün benzin ne kadar oldu? İşte ağustos ayı son benzin zam haberi!