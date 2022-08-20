Motorine yeniden zam geldi | Motorine ne kadar zam yapıldı? Mazot fiyatları neden artıyor?
Motorine yeniden zam geldi! Motorin kullanıcılarının beklediği indirim haberlerinin aksine, motorin grubuna ard arda zam geliyor. Peki Motorine ne kadar zam yapıldı? Mazot fiyatları neden artıyor? İşte merak edilen mazot son durumu!
2022-08-20 11:28:25
Motorin kullanıcılarının beklediği indirim haberlerinin aksine, motorin grubuna ard arda zam geliyor. Peki Motorine ne kadar zam yapıldı? Mazot fiyatları neden artıyor? İşte merak edilen mazot son durumu!
Motorine yeniden zam geldi!
Brent petrolün düşüşünden sonra merakla beklenen akaryakıt indirimi yerine, zam haberleri gündeme geldi. Ard arda motorin grubuna zam yapıldı. Yapılan zamların ardından motorin fiyatları 25 TL'yi aştı.
Motorine ne kadar zam yapıldı?
Geçtiğimiz hafta motorin fiyatlarına yapılan zam, brent petrolün düşüşüyle birlikte iptal edilmişti. Alınan kararlarla birlikte motorin fiyatları2 günde 25 TL üzerine çıktı.
Halihazırda iki gün önce zam gelen motorine 1 lira 7 kuruşluk bir zam daha yapıldı.
Mazot fiyatları neden artıyor?
Akaryakıt fiyatlarının 12 TL seviyesine düşmesi beklenirken, zamların ardı arkası kesilmedi. Merkez Bankası'nın faizlerde 100 baz puan indirime gitmesinin ardından, akaryakıt fiyatlarının artmasına neden oldu.
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