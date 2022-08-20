Motorine yeniden zam geldi | Motorine ne kadar zam yapıldı? Mazot fiyatları neden artıyor?

Motorine yeniden zam geldi! Motorin kullanıcılarının beklediği indirim haberlerinin aksine, motorin grubuna ard arda zam geliyor. Peki Motorine ne kadar zam yapıldı? Mazot fiyatları neden artıyor? İşte merak edilen mazot son durumu!