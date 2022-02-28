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Benzine ne kadar indirim yapıldı? 1 Mart Akaryakıt indirimi

Benzine ne kadar indirim yapıldı? EPGİS akaryakıt fiyatlarındaki artış ve azalma ile ilgili açıklama yayınladı. Peki ama benzine ne kadar indirim yapıldı? LPG ve motorin ne kadar oldu? Güncel benzin fiyatları kaç TL? İşte 1 Mart Akaryakıt indirimi...

18 Dakika Önce
2022-02-28 21:23:01
Benzine ne kadar indirim yapıldı? 1 Mart Akaryakıt indirimi

EPGİS akaryakıt fiyatlarındaki artış ve azalma ile ilgili açıklama yayınladı. Peki ama benzine ne kadar indirim yapıldı? LPG ve motorin ne kadar oldu? Güncel benzin fiyatları kaç TL? İşte 1 Mart Akaryakıt indirimi...

Benzine ne kadar indirim yapıldı?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) akaryakıt fiyatlarındaki indirimi açıkladı. EPGİS resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 01/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 96 Benzinde 23 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." twitini açıklama olarak yayınladı.

epgis indirim .

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