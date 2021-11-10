Benzine indirim mi geldi? Benzine ne kadar indirim geldi? 11 Kasım benzin ne kadar oldu?

Benzine indirim mi geldi? Benzine ne kadar indirim geldi? 5 Kasım benzin ne kadar oldu? Türk lirasının değer kaybetmesi ve uluslararası piyasada enerji fiyatlarının artması nedeniyle son günlerde akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Ancak bu kez benzine indirim geleceği bildirildi. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yaptığı duyuru ile benzine 30 kuruş indirim yapacağını açıkladı. Peki benzinde indirim ne zaman geçerli olacak?

Benzine indirim mi geldi? Benzine ne kadar indirim geldi? 5 Kasım benzin ne kadar oldu? Türk lirasının değer kaybetmesi ve uluslararası piyasada enerji fiyatlarının artması nedeniyle son günlerde akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Ancak bu kez benzine indirim geleceği bildirildi. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yaptığı duyuru ile benzine 30 kuruş indirim yapacağını açıkladı. Peki benzinde indirim ne zaman geçerli olacak?

Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket ve brent petrolün uluslararası piyada hızla değer kazanması nedeniyle akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Akaryakıta gelen zamnar eşel mobil sistem üzerinden karşılanıyordu ve pompa fiyatlarına yansımıyordu. Ancak Eşel Mobil Sistemi gelen son zamnların ardından devre dışı kalmıştı. Yapılan zamlar devletin karşılayabileceği ÖTV'nin kalmadığı için pompa fiyatlarına yansıyordu. Peş peşe gelen zamların ardından son gelen açıklama ise araç sahiplerini sevindirdi.

Benzine indirim mi geldi?

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 30 kuruş indirim gelecek. Fiyat değişikliğinin 11 Kasım'dan itibaren geçerli olması bekleniyor. PÜİS'ten yapılan açıklamada, "11.11.2021 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 30 kuruş civarı fiyat indirimi beklenmektedir. Ancak fiyat değişikliğinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili karar üst makamlarca verilmektedir. 9.11.2021-10.11.2021 tarihleri arasında motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.

11 Kasım benzin ne kadar oldu?

İndirim sonrası İstanbul'da benzinin litresi 8.11 TL'ye inecek. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 8,20 civarı olacak.

Benzine ne kadar indirim geldi?

Yapılan duyuruya göre benzine 30 kuruş indirim uygulanacak.

İndirim ne zaman geçerli olacak?

Bu gece yarısı itibarıyla geçerli olacak indirim, pompa fiyatlarına yansıyacak. İndirim 11 Kasım'da geçerli olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.