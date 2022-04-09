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TIMETURK / EKONOMİ / Benzine indirim geldi mi? 9 Nisan Motorin ve benzin indirim yapıldı mı? Mazota indirim var mı?

Benzine indirim geldi mi? 9 Nisan Motorin ve benzin indirim yapıldı mı? Mazota indirim var mı?

Benzine indirim geldi mi? 9 Nisan Motorin ve benzin indirim yapıldı mı? Mazota indirim var mı? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından petrol fiyatları uluslararası piyasada rekor seviyeye yükseldi. Durum böyle olunca ülkemizde benzin ve motorin satış fiyatlarına peş peşe zam gelmişti. Brent petrol fiyatlarının gerilemesiyle benzin ve motorinde (mazot) indirim beklentisi ortaya çıktı. Brent petrol dün uzun aradan sonra 100 doların altına düştü. Vatandaşlar da 9 Nisan Cumartesi günü benzin ve mazota (motorin) indirim gelip gelmeyeceğini merakla beklemeye başladı.

3 Saat Önce
2022-04-09 09:58:39
Benzine indirim geldi mi? 9 Nisan Motorin ve benzin indirim yapıldı mı? Mazota indirim var mı?

Benzine indirim geldi mi? 9 Nisan Motorin ve benzin indirim yapıldı mı? Mazota indirim var mı? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından petrol fiyatları uluslararası piyasada rekor seviyeye yükseldi. Durum böyle olunca ülkemizde benzin ve motorin satış fiyatlarına peş peşe zam gelmişti. Brent petrol fiyatlarının gerilemesiyle benzin ve motorinde (mazot) indirim beklentisi ortaya çıktı. Brent petrol dün uzun aradan sonra 100 doların altına düştü. Vatandaşlar da 9 Nisan Cumartesi günü benzin ve mazota (motorin) indirim gelip gelmeyeceğini merakla beklemeye başladı.

Benzin fiyatlarına gelen zamlar sürücüleri oldukça zorladı. Akaryakıt zamları sonrası toplu ulaşımlara da oldukça büyük zamlar geldi. Rusya-Ukrayna savaşında şokların atlatılması ve piyasaların bir nebze de olsa rahatlaması uluslarrası arenada petrol fiyatlarının da gerilemesine neden oldu. 8 Nisan'da brent petrol fiyatı uzun zaman sonra ilk defa 99 dolara düştü. Bu düşüten sonra araç sahipleri benzin ve mazota indirim beklemeye başladı. Peki akaryakıta indirim yapılacak mı?

9 Nisan benzine indirim geldi mi?

9 Nisan'da henüz pompa satış fiyatına yansıyan bir indirm ve zam gelmedi. Perol fiyatlarının uluslararası alanda düşmeye devam etmesiyle ülkemizde de akaryakıt ürünlerine indirim olarak yansıması bekleniyor.

9 Nisan Motorin ve benzin indirim yapıldı mı?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından brent petrol fiyatları 130 dolar seviyelerine kadar çıkmıştı. Bu yükselişle birlikte benzin ve motorine peş peşe zam yapılmıştı. Brent petrol fiyatlatının düşmeye ddevam etmesiyle benzin ve motorin litre satış fiyalatında indirim yapılıyor. Dün 99 dolara kadar düşen brent petrol 9 Nisan'da 102 dolar seviyesinde. 9 Nisan'da motorin ve benzine henüz yansımış bir indirim bulunmuyor.

9 Nisan güncel benzin ve mazot (motorin) fiyatları

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.27 TL'den satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 TL'den satılıyor.

Benzin ve motorin indirim | 8 Nisan benzine, mazota indirim mi gelecek? Benzin ve mazota indirim kapıda!
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