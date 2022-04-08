Benzin ve motorin indirim | 8 Nisan benzine, mazota indirim mi gelecek? Benzin ve mazota indirim kapıda!

Benzin ve motorin indirim | Benzin ve mazota indirim kapıda! 8 Nisan benzine, mazota indirim mi gelecek? Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması ile uluslararası piyasada petrol fiyatları adeta uçuşa geçmişti. Savaş şokunun atlatılmasıyla piyasalar da bir nebze de olsa rahatladı. Brent petrol fiyatları da uzun aradan sonra 100 doların altını gördü. Brent petrol fiyatının düşmesi yurt içinde akaryakıt fiyatlarında indirim geleceği anlamına geliyor. Peki benzin ve mazota indirim mi yapılacak?

Benzin ve motorin indirim | Benzin ve mazota indirim kapıda! 8 Nisan benzine, mazota indirim mi gelecek? Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması ile uluslararası piyasada petrol fiyatları adeta uçuşa geçmişti. Savaş şokunun atlatılmasıyla piyasalar da bir nebze de olsa rahatladı. Brent petrol fiyatları da uzun aradan sonra 100 doların altını gördü. Brent petrol fiyatının düşmesi yurt içinde akaryakıt fiyatlarında indirim geleceği anlamına geliyor. Peki benzin ve mazota indirim mi yapılacak?

Dünya ekonomileri Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından büyük bir şok yaşadı. Petrol ve doğalgaz fiyatları da saldırı sonrasında adeta uçuşa geçti. Enerji ürünlerinin fiyatlarında yaşanan yükseliş ülke keonomilerinin enflasyonlarrını da tetikledi. Savaş baskısının azalması ve Rusya ile Ukrayna arasında barış müzakerelerinde ilerleme sağlanması nedeniyle uluslatarası piyasada brent petrol fiyataları geriledi.

Benzin ve motorin indirim

Uluslarararası piyasada brent petrol fiyatlarının düşmesi ile yurt içinde benzin ve motorin satış fiyatlarında indirime gidildi. Brent petrol uzun aradan sonra 99 dolar seviyesine indi. Bu gelişmeden sonra benzin ve motorine indirim olup olmayacağı araç sahipleri tarafından dört gözle bekleniyor.

8 Nisan benzine, mazota indirim mi gelecek?

Brent petrol sabah 7.25 itibariyle 100 doların altını gördü. Bir varilin fiyatı 99.87 dolara indi. Bu düşüşün ardından benzin ve mazota indirim beklentisi de oluştu. Vatandaşlar Ramazan ayının da girmesiyle benzin ve mazota gelecek indirimin sevincini yaşamak için bekliyor.

8 Nisan güncel Mazot fiyatları

İstanbul mazot litre fiyatı: 22,08

Ankara mazot litre fiyatı: 22,18

İzmir mazot litre fiyatı: 22,19

8 Nisan güncel Benzin fiyatları

İstanbul benzin fiyatı: 19,00 TL

Ankara benzin fiyatı: 19,08 TL

İzmir benzin fiyatı: 19,10

Brent petrol nedir?

Brent petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan tatlı petrol türü.

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol'ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar. .