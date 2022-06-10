Benzine dev zam | Benzin ne kadar oldu? 10 Haziran Cuma benzine zam mı geldi? Benzine kaç TL zam yapıldı? Benzin litresi ne kadar oldu?

Benzine dev zam | Araç sahiplerini endişelendiren gelişme... Geçtiğimiz günlerde motorin grubuna gelen zammın ardından bu kez de benzin grubuna okkalı bir zam geleceği iddia edildi. Benzinli araç sahipleri 10 Haziran'da benzine zam gelip gelmeyeceğini merak ederken zam oranı duyuruldu. Yaşanan gelişmelerden sonra Benzin ne kadar oldu? 10 Haziran Cuma benzine zam mı geldi? Benzine kaç TL zam yapıldı? Benzin litresi ne kadar oldu? soruları pek çok vatandaş tarafından sorulmaya başlandı. Peki 10 Haziran'da benzine zam gelecek mi?

Benzine dev zam | Araç sahiplerini endişelendiren gelişme... Geçtiğimiz günlerde motorin grubuna gelen zammın ardından bu kez de benzin grubuna okkalı bir zam geleceği iddia edildi. Benzinli araç sahipleri 10 Haziran'da benzine zam gelip gelmeyeceğini merak ederken zam oranı duyuruldu. Yaşanan gelişmelerden sonra Benzin ne kadar oldu? 10 Haziran Cuma benzine zam mı geldi? Benzine kaç TL zam yapıldı? Benzin litresi ne kadar oldu? soruları pek çok vatandaş tarafından sorulmaya başlandı. Peki 10 Haziran'da benzine zam gelecek mi?

Benzine yeni bir zam geleceği iddiaları bir süredir araç sahiplerini endişelendiriyordu. Son gelen bilgilerden sonra vatandalar 10 Haziran'da benzine ne kadar zam geleceğini araştırmaya başladı. Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket akaryakıt ürünlerine zam yapılmasını kaçınılmaz kıldı. İşte benzine ve motorine gelecek olan zammın miktarı...

10 Haziran Cuma benzine zam mı geldi?

10 Haziran'ı 11 Haziran'a bağlayan gece benzine zam geleceği iddiları gündeme bomba gibi düştü. Araç sahipleri benzin zammının ne kadar olduğunu merak etmeye başladı.

Benzine kaç TL zam yapıldı?

10 Haziran'ı 11 Haziran'a bağlayan gece benzine 2 TL 18 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Otogaza ise 54 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.

10 Haziran benzine zam var mı?

Benzine okkalı bir zam geliyor. Araç sahiplerini üzecek olan gelişme 10 Haziran'da bazı haber sitelerinde yerini aldı. 10 Haziran Cuma günü benzinin litre satış fiyatına 2 TL 18 kuruş artış bekleniyor.

Benzine neden zam geliyor?

Döviz kurlarında yaşanan artış akaryakıt ürünlerine zam yapılmasını zorunlu hale getiriyor. Son günlerde döviz kuru yukarı yönlü bir seyir izliyordu.

Mozota zam var mı?

11 Haziran'da mazot grubuna zam gelmesi beklenmiyor. Mazota 8 Haziran günü 1,93 TL fiyat artışı meydana gelmişti.