Benzin zam 10 Haziran | Benzine zam mı gelecek? 10 Haziran benzine zam var mı? Benzin ne kadar oldu? Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket akaryakıt ürünlerine zam olarak yansımaya devam ediyor. Dolar son haftalarda yönünü yukarı çevirdi ve 17 TL seviyesini de aştı. Dolarda yaşanan artış araç sahiplerini endişelendiriyordu. Beklenen oldu ve benzinin litre satış fiyatına 10 Haziran'da zam geleceği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya hukuksuzca saldırıya geçmesi dünya piyaslarını derinden etkiledi. Rusya'nın enerji ve finans sektörüne uygulanan yaptırımlar dünya enerji piyasasında krize neden oldu. Brent petrol fiyatlarında yaşanan artış ile benzin ve motorine peş peşe zamlar gelmişti.

Benzin zam 10 Haziran

Rusya-Ukrayna savaşının etkileri henüz ortadan kalkmamışken bu kez de döviz kurlarında yaşanan artış nedeniyle benzin, mazot vbe LPG'ye peş peşe zamlar geldi. 10 Haziran Cuma günü benzine yeni bir zammın geleceği iddiları gündeme geldi.

10 Hazirann benzine zam mı gelecek?

10 Haziran'ı 11 Haziran'a bağlayan gece benzine 2 TL 18 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Otogaza ise 54 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.

10 Haziran benzine zam var mı?

Benzine okkalı bir zam geliyor. Araç sahiplerini üzecek olan gelişme 10 Haziran'da bazı haber sitelerinde yerini aldı. 10 Haziran Cuma günü benzinin litre satış fiyatına 2 TL 18 kuruş artış bekleniyor.

Geçtiğimiz gün mazota zam gelmişti

8 Haziran 2022 Çarşamba günü motorin grubunda 1,93 TL fiyat artışı meydana gelmişti.

Güncel Benzin fiyatları

İstanbul / Avrupa 26,24 TL

İstanbul / Anadolu 26,25 TL

Ankara 26,34 TL

İzmir 26,37 TL

Benzin nedir?

Benzin, petrolden imal edilen bir tür yakıt.

150 °C'a kadar ham benzin, 150-250 °C'a kadar gaz yağı, kerosen, jet yakıtı, 250-350 °C'a kadar dizel yakıtı, 350 °C'dan sonra da ağır yağlar elde edilir.

Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine bağlı olarak 120'den fazla hidrokarbon ihtiva eder. Bunların çoğu doymuş hidrokarbon yapısında olup, 4'den 12'ye kadar karbon ihtiva ederler.

Sentetik olarak benzini Alman kimyager Bergius'un metodu ile kömürden elde etmek mümkündür. Bu metoda göre kömür yüksek basınç altında katalitik hidrojenasyon ile sıvı hidrokarbonlara dönüştürülür.

Fischer-Tropsch ise karbonmonoksit ile hidrojeni katalitik olarak birleştirerek sıvı hidrokarbon elde etmiştir. Her iki metot ile hem daha pahalı hem de daha kalitesiz benzin elde edilmektedir. Ancak yakın bir gelecekte bu işlemlerin ticari önemi olma ihtimali vardır.

Organik bileşenlerin parçalanması, katalitik veya ısı ile bozulmasıyla elde edilen benzin, bugünün motorlarının çoğu için gerekli olan yüksek performansı sağlar. Benzin en fazla içten yanmalı motorlarda ve bir dereceye kadar da özel sobalarda yakıt olarak, organik kimyada ise çözücü olarak kullanılır. Yağ endüstrisinin ilk zamanlarında büyük ölçüde atılan benzin, otomobil sanayiinin gelişmesiyle büyük önem kazanmıştır. Motor benzininin kaynama noktası 32,2 °C ile 210 °C arasındadır. .