Benzin ve motorinin zammı nasıl belirleniyor? Zam ve indirim nasıl yansıyor?

Motorinin fiyatına 66 kuruş zam geliyor. Benzinin fiyatı kaç lira? Motorin kaç lira olacak? Benzin ve motorinin fiyatının nasıl belirlendiği de vatandaşın merak konusu. Bir indirim bir zammın geldiği sistem nasıl işliyor. Eşel mobil sistemi nedir? İşte tüm ayrıntılar

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 66 kuruş zam geliyor. Petrol fiyatlarındaki artış sonucu motorinde ilk kez çift hane görülmüş olacak. Son iki ayda motorine yüzde 37 oranında zam gelmişti.Böylece motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara'da 9,39 TL'den 10,05 TL'ye, İstanbul'da 9,33 TL'den 9,99 TL'ye, İzmir'de 9,41 TL'den 10,07 TL'ye yükselecek.

Bir zam geliyor bir indirim

Vatandaşın bu noktada en çok merak ettiği konu ise Zamların ardından indirimlerin gelmesi....

Peki bir hafta içerisinde hem zam hem indirim gelebilir mi?

Bu sistemin temeli neye dayanıyor.

İşte tüketicilerin en çok merak ettiği sorunun cevabı:

Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022 yılında da devam edecek.2018 yılında başlanan ve yıl sonunda kaldırılan akaryakıtta eşel mobil uygulaması 10 Nisan 2019 dan itibaren yeniden uygulamaya konulmuştu.

Eşel mobil sistemi nedir?

Eşel mobil sistemi, motorin, benzin ve otogazda vergilerin azaltılması yoluyla fiyat artışlarının tüketiciye yansımasının önüne geçen bir sistem.

Özellikle son dönemde akaryakıt fiyatlarında iniş çıkışlar yaşanırken tüketiciler de bu oynaklığın nedenini merak ediyor. Ancak fiyat artış kararlarından bazıları ÖTV'den karşılanarak pompa fiyatlarına yansımıyor

Bu sisteme eşel mobil sistem deniliyor. Akaryakıt fiyatlarına uluslararası sistem kaynaklı artış gelirken pompa fiyatlarına da yansıtılmak durumunda kalınıyor.

Sistemin amacı nedir?

Tüketicinin alım gücünün düşmesinin önüne geçmek amacıyla akaryakıt fiyatlarındaki artışların özel tüketim vergisinden otomatik bir şekilde karşılanması suretiyle akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalması sağlanıyor ve sistemin ana gayesi bu.

Pompa Satış Fiyatı nasıl belirleniyor?

Tüketicilerin merak ettiği konulardan birisi de pompa satış fiyatlarının nasıl oluştuğu. Dağıtım şirketi tarafından, depo satış fiyatı üzerine bayinin çeşitli masrafları ve bulunduğu bölgenin nakliye ücretlerinin de eklenmesiyle, tavsiye edilen pompa satış fiyatı oluşturulur ve bayilere bildirilmektedir.

Bayi, tavsiye edilen pompa fiyatını uygulamakta veya bulunduğu bölgenin rekabet koşullarına göre pompa satış fiyatını belirlemekte serbest.

Benzin ve motorun fiyatı ne kadar?

Son olarak 3 Aralık'ta benzinin litre fiyatı 44 kuruş zamlanmıştı.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara'da 9,60 TL, İstanbul'da 9,55 TL, İzmir'de 9,62 TL'den satılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.