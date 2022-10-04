DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5903 ₺

EURO

18,3761 ₺

ALTIN

1.023,41 ₺

BİST

3.484,42 ₺

TIMETURK / EKONOMİ / Benzin ve motorine zam kaç TL geliyor? Son Dakika: 5 Ekim benzin ve motorin zammı

Benzin ve motorine zam kaç TL geliyor? Son Dakika: 5 Ekim benzin ve motorin zammı

Benzin ve motorine zam kaç TL geliyor? Son Dakika edinilen bilgiye göre akaryakıt fiyatları artacak. 5 Ekim Çarşamba günü geçerli olacak şekilde benzinde 62 kuruş motorinde 1,10 kuruş zam bekleniyor. İşte detaylar.

1 Gün Önce
2022-10-04 14:41:57
Benzin ve motorine zam kaç TL geliyor? Son Dakika: 5 Ekim benzin ve motorin zammı

Benzin ve motorine zam geliyor. Benzin ve motorine zam kaç TL geliyor? Son Dakika edinilen bilgiye göre akaryakıt fiyatları artacak. 5 Ekim Çarşamba günü geçerli olacak şekilde benzinde 62 kuruş motorinde 1,10 kuruş zam bekleniyor. İşte detaylar.

5 Ekim akaryakıt zammı

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre 5 Ekim çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubunda 62 kuruş motorin grubunda da bir lira 10 kuruş zam yapılacağı tahmin ediliyor.

Güncel motorin fiyatı İstanbul'da 23, 10 TL benzin ise 19, 25 TL.

Brent petrol ne kadar arttı?

Akaryakıt fiyatlarındaki artış sonrası gözler brent petrole çevrildi. Ben petrolün okulları yukarı gösteriyor bugün itibarıyla brent petrol; 90,40 dolardan satılıyor.

İndirim beklerken zam! Benzin ve motorine zam mı geldi? Akaryakıta ne zaman zam gelecek?
İLİŞKİLİ HABERİndirim beklerken zam! Benzin ve motorine zam mı geldi? Akaryakıta ne zaman zam gelecek?
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş