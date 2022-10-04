Benzin ve motorine zam kaç TL geliyor? Son Dakika: 5 Ekim benzin ve motorin zammı

Benzin ve motorine zam kaç TL geliyor? Son Dakika edinilen bilgiye göre akaryakıt fiyatları artacak. 5 Ekim Çarşamba günü geçerli olacak şekilde benzinde 62 kuruş motorinde 1,10 kuruş zam bekleniyor. İşte detaylar.

Benzin ve motorine zam geliyor. Benzin ve motorine zam kaç TL geliyor? Son Dakika edinilen bilgiye göre akaryakıt fiyatları artacak. 5 Ekim Çarşamba günü geçerli olacak şekilde benzinde 62 kuruş motorinde 1,10 kuruş zam bekleniyor. İşte detaylar.

5 Ekim akaryakıt zammı

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre 5 Ekim çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubunda 62 kuruş motorin grubunda da bir lira 10 kuruş zam yapılacağı tahmin ediliyor.

Güncel motorin fiyatı İstanbul'da 23, 10 TL benzin ise 19, 25 TL.

Brent petrol ne kadar arttı?

Akaryakıt fiyatlarındaki artış sonrası gözler brent petrole çevrildi. Ben petrolün okulları yukarı gösteriyor bugün itibarıyla brent petrol; 90,40 dolardan satılıyor.