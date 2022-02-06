Benzin ve Motorine ne kadar zam geldi? Son dakika benzin motorin zammı

Benzin ve Motorine ne kadar zam geldi? Yeni yıla girerken ve girdikten sonra yapılan zamları vatandaş olağan karşılarken, bir nebze düzenin oturmasını bekleyenler zamlara isyan etti. Peki ama motorin ve benzine ne kadar zam yapıldı? Zam iddiaları doğru mu? Benzin ve motorine zam mı geldi? İşte son dakika benzin ve motorin fiyatları...

Benzin ve Motorine ne kadar zam geldi? Yeni yıla girerken ve girdikten sonra yapılan zamları vatandaş olağan karşılarken, bir nebze düzenin oturmasını bekleyenler zamlara isyan etti. Peki ama motorin ve benzine ne kadar zam yapıldı? Zam iddiaları doğru mu? Benzin ve motorine zam mı geldi? İşte son dakika benzin ve motorin fiyatları...

Benzin ve Motorine ne kadar zam geldi?

Son dakika haberleriyle verilen "Benzin ve Motorin" zammına ilişkin haberlerin ardından; "Benzin ve motorine ne kadar zam geldi?" sorusunun yanıtları merak edildi.

Yıl başından sonra brent petrol varil fiyatı oldukça zamlandı. Yapılan açıklamalara göre son 30 yılın en yüksek zammına sahip olan petrol fiyatının bu artışı pompa fiyatlarına da yansıyacak.

Zamların yapılıp yapılmayacağı ya da ne kadar zam yapılacağına ilişkin henüz net bir açıklama bulunmuyor. Açıklama yapıldıktan sonra detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

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