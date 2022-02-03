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TIMETURK / EKONOMİ / Kira artış oranı ne kadar? Şubat kira artış oranı yüzde kaç oldu?

Kira artış oranı ne kadar? Şubat kira artış oranı yüzde kaç oldu?

Kira artış oranı ne kadar? Şubat kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kira artış oranının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Yeni yıldan sonra birçok şeye zam gelmesinin ardından ev sahipleri de yeterli oranda kiralara zam yaptı. Peki ama bu oran ne kadar oldu? İşte merak edilen kira zamlarının güncel fiyatlandırması...

1 Saat Önce
2022-02-03 18:20:16
Kira artış oranı ne kadar? Şubat kira artış oranı yüzde kaç oldu?

Kira artış oranı ne kadar? Şubat kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kira artış oranının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Yeni yıldan sonra birçok şeye zam gelmesinin ardından ev sahipleri de yeterli oranda kiralara zam yaptı. Peki ama bu oran ne kadar oldu? İşte merak edilen kira zamlarının güncel fiyatlandırması...

Kira artış oranı ne kadar?

Şubat ayında belirlenen kira artış oranı 22,58 olarak belirlendi. Bu orana göre 2 bin TL kira ödeyen bir kişinin yenikirasına yapılacak maksimum zam 451 TL olacaktır.

Tabi bu zamların yayınlanmasının ardından her ev sahibinin kiralara yüzdelik oranın tamamı kadar artış yapılması beklenmiyor. Belirlenen zam oranı yüzde 22,58 olsa da bu oran düşürülebilir.

Şubat kira artış oranı yüzde kaç oldu?

Geçtiğimiz yılın zam oranlarına göre Şubat ayında büyük bir artış söz konusu oldu. Ocak ayına göre belirlenen TÜFE oranı yüzde 11,10 artış göstermiş oldu. Dolayısıyla bu ay kiralara uygulanacak maksimum zam oranı yüzde 22,58 olarak belirlendi.

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