Konut kredisi almadan önce bilinmesi gerekenler | Konut kredisi hakkında önemli bilgiler

Ev almak gittikçe zorlaşırken vatandaşlar konut kredisine başvuruyorlar. Konut kredisi nedir? Konut kredisi şartları nelerdir? Kimler konut kredisi alabilir? İşte konut kredisi hakkında detaylar…

Günümüzde ev sahibi olmak, her vatandaş için önemli bir mesele haline geldi. Konut fiyatlarının artması sonucunda peşin bütçeyle bir ev almak neredeyse hayal oldu. Bu sebeple pek çok vatandaş konut kredisine başvurarak ev hayalini gerçekleştirmek istiyor. Peki konut kredisi nasıl alınır? Konut kredisi alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Konut kredisini kimler alabilir?

Konut kredisi hakkında detaylı bilgiler

Konut kredisi, ev sahibi olmak isteyip de yeterli bütçeye sahip olamayanlara bankaların konut için verdiği kredi ismidir. Konut kredisi alırken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

Konut kredisi almak istiyorsanız öncelikle kredi notunuzu bilmelisiniz. Çünkü bankaların kredi vereceği kişi en önemli bilgi budur. Eğer kredi notunuz yeterli seviyede değilse bankaların size konut kredisi vermesi mümkün olmayacaktır.

Konut kredisi kullanmadan önce faiz ve maliyet karşılaştırmasının yapılması tavsiye edilir. Faiz oranlarını öğrenmek için bankaların kendi sitelerine bakabilirsiniz.

Bir ev almak istiyor ve konut kredisi çekmek istiyorsanız şunu bilmeniz gerekir ki; bankaların verdiği konut kredileri alacağınız evin %80'ini karşılar. Geriye kalan %20'lik tutarı ya kendi bakiyeniz ile ya da yine bankaların vereceği ihtiyaç kredisi ile tamamlayabilirsiniz.

Ev sahibi olmak için başvurduğunuz konut kredisinin size çıkması için satın alacağınız evin kat mülkiyeti ya da kat irtifaki tapusunun olması gerekir. Aksi takdirde kredi sizlere uygun çıkmayacaktır.

Herkes konut kredisi alabilir mi?

Konut kredi miktarınız, aylık gelir durumunuza ve ekspertiz raporunun sonucuna göre değişmektedir. Yani düşük gelirli iseniz yüksek fiyatlı evler için konut kredisi size büyük ihtimalle çıkmayabilir.

Konut kredisi nasıl alınır?

Konut kredisi almak için yapılacak işlemler oldukça kolaydır. İlk iş, konut kredi uygunluğunu öğrenme amacıyla online olarak başvuru yapılır. Bankalar online üzerinden yapılan başvuruları kısa sürede değerlendirerek sonuca kavuşturur. Online başvuru eğer onaylanırsa sonrasında başvurulan kredi şekline göre belirlenen ücret hesaba hemen geçirilir ya da bankalar krediye başvuranları şubelerine davet edebilmektedir.

Konut kredisi için istenen belgeler

Ev almak için konut kredisi başvurusu onaylanan kişilerden şu belgeler istenmektedir:

Nüfus Cüzdanı

İkametgah

Gelir Belgesi

Bazı bankalar kredisi onaylananlardan ek belgeler isteyebilir. Bankadan bankaya değişebilen bu belgeler hakkında detaylı bilgi almak için şubeye gitmeden önce banka ile iletişime geçilmelidir.

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