Benzin-mazot dev indirim > 2 Eylül benzine indirim mi geldi? Bu gece (3 Eylül) benzine indirim var mı? Benzine ne kadar indirim yapıldı? Son zamanlarda araç sahipleri güne benzin ve mazota indirim-zam haberlerini takip ederek başlıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması dünya genelinde enerji alanında büyük bir krizin de başlamasına neden oldu. Peş peşe gelen zamlardan sonra brent petrolde yaşanan gerilemeye paralel olarak benzin ve mazota indirim beklentisi oluştu. Benzinli araç sahipleri 2-3 Eylül'de benzine indirim yapılı yapılmayacağını merak ediyor.

Benzin-mazot dev indirim | Rus petrol ve enerji ürünlerine uygulanan ambargo nedeniyle brent petrol fiyatlarında yaşanan artış ülkemizde benzin ve mazot fiyatlarının da artmasına neden oldu. Yur içinde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın da etkisiyle dünya üzerinde akaryakıt zammının en sert şekiled hisseden ülkeler arasında yer alan Türkiye'de son günlerde benzin ve mazota indirim beklentisi oluşu. 2 Eylül benzine indirim mi geldi? Bu gece (3 Eylül) benzine indirim var mı? Benzine ne kadar indirim yapıldı? soruları benzinli araş sahipleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

Benzin-mazot dev indirim

Brent petrolde yaşanan sert düşüş benzin ve mazota (motorin) indirm beklentisi oluşturdu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile yükseliş trendine giren brent petrol son ünlerde hızlı bir gerileme evresine girdi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre brent petrolde yaşanan gerilemeye pararlel olarak 2 Eylül Cuma'yı 3 Eylül Cumartesi'ye bağlayan gece benzin ve mazota büyük bir indirim bekleniyor.

2 Eylül benzine indirim mi geldi?

2 Eylül Cuma'yı 3 Eylül Cumartesi'ye bağlayan gece için akaryakıtta dev indirim beklentisi oluştu. 2 Eylül'de benzinin litre satış fiyatına 1.51 TL indirim bekleniyor.

Bu gece (3 Eylül) benzine indirim var mı?

Jeopolitik riskler nedeniyle dünya genelinde zirve yapan petrol fiyatları son zamanlarda düşüş aşamasına geçti. Ülkemizde de 30 TL'ye kadar çıkan akaryakıt litre satış fiyatları gelen indirimlerle 22 TL'ye kadar geriledi. Benzine beklenen indirimin gerçekleşmesi ile benzinin litre fiyatı 20 TL seviyesine kadar gerilecek. Benzine 3 Eylül'ün ilk saatlerinde indirim bekleniyor.

2-3 Eylül akaryakıt indirimi ne kadar?

2 Eylül Cuma'yı 3 Eylül Cumartesi'ye bağlayan gece benzine 1.51 TL mazota (motorin) ise 2.41 TL indirim bekleniyor. Toplamda akaryakıta yapılacak olan indirim 3,92 TL'yi bulacak. İndirimin büyük olması araç ashiplerini bir depoda ortalama 100 TL daha az ödemesine neden olacak.

2 Eylül mazota indirim mi yapıldı?

Brent petrolde son zamanların en keskin düşüşleri yaşandı. Bu durum araç sahiplerini sevindirdi. Son günlerde yapılan peş peşe zamlar nedeniyle zor günler yaşayan dizel araç sahipleri bu kez dev indirim beklentisi ile sevindi. 2 Eylül'ü 3 Eylül Cumartesi'ye bağlayan gece mazotun litre satış fiyatına 2.41 TL indirim bekleniyor.

Brent petrol ne kadar? (2 Eylül)

100 dolar seviyesinde işlem gören brent petrol ani bir düşüşle 91 dolara kadar geriledi. 2 Eylül sabahı brent petrol 94 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Benzin fiyatı ne kadar? 2 Eylül

Ankara 20,24 TL

İstanbul / Avrupa 20,12 TL

İstanbul / Anadolu 20,13 TL

İzmir 20,24 TL

Mazot (motorin) fiyatı ne kadar? 2 Eylül

Ankara 26,98 TL

İstanbul / Avrupa 26,87 TL

İstanbul / Anadolu 26,89 TL

İzmir 27,00 TL