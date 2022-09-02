3,92 TL İndirim | 2 Eylül mazota indirim mi yapıldı? Bu gece (3 Eylül) mazota (motorin) indirim var mı? Mazota indirim mi geldi? 2-3 Eylül mazot indirim

3,92 TL İndirim | 2 Eylül mazota indirim mi yapıldı? Bu gece (3 Eylül) mazota (motorin) indirim var mı? Mazota indirim mi geldi? Küresel çapta petrol fiyatlarında yaşanan gerileme araç sahiplerinde indirim beklentisi oluşmasına neden oldu. Son zamanlarda peş peşe fiyat artışları ile kontak çeviremez hale gelen dizel araç sahiplerini sevindiren gelişme yaşandı. Araç sahipleri 2 Eylül'de mazota indirim yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. 2 Eylül Cuma'yı 3 Eylül Cumartesi'ye bağlayan gece benzin ve mazota dev indirim bekleniyor.

3,92 TL İndirim | 2 Eylül mazota indirim mi yapıldı? Bu gece (3 Eylül) mazota (motorin) indirim var mı? Mazota indirim mi geldi? Küresel çapta petrol fiyatlarında yaşanan gerileme araç sahiplerinde indirim beklentisi oluşmasına neden oldu. Son zamanlarda peş peşe fiyat artışları ile kontak çeviremez hale gelen dizel araç sahiplerini sevindiren gelişme yaşandı. Araç sahipleri 2 Eylül'de mazota indirim yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. 2 Eylül Cuma'yı 3 Eylül Cumartesi'ye bağlayan gece benzin ve mazota dev indirim bekleniyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile dünya enerji alanında dev bir kriz patlak verdi. Rus enerji ve petrol ürünlerine uygulanan ambargonun etkisi tüm dünyada hissedildi. Brent petrolde yaşanan fiyatartışları pek çok ülkede akaryakıta zam olarak yansıdı. Ülkemizde de hem döviz kurlarında yaşanan yükseliş hem de brent petrolde yaşanan fiyat artışları nedeniyle benzin ve mazota büyük zamlar geldi. Araç sahipleri araçlarına binmeye korkar oldu. Ancak son günlerde brent petrolde yaşanan düşüş araç sahiplerini umutlandırdı.

Benzin ve mazota toplam 3,92 TL İndirim

Son gelen iddialara göre 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece benzin ve mazota dev indirimler bekleniyor. İndirimlerin 4 TL'ye kadar çıkması bekleniyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre benzine 1.51 TL mazota (motorin) ise 2.41 TL indirim bekleniyor. Toplamda akaryakıta yapılacak olan indirim 3,92 TL'yi bulacak.

2 Eylül mazota indirim mi yapıldı?

Brent petrolde son zamanların en keskin düşüşleri yaşandı. Bu durum araç sahiplerini sevindirdi. Son günlerde yapılan peş peşe zamlar nedeniyle zor günler yaşayan dizel araç sahipleri bu kez dev indirim beklentisi ile sevindi. 2 Eylül'ü 3 Eylül Cumartesi'ye bağlayan gece mazotun litre satış fiyatına 2.41 TL indirim bekleniyor.

Bu gece (3 Eylül) mazota (motorin) indirim var mı?

Bekelenen indiri 2 Eylül Cuma'yı 3 Eylül Cumartesi'ye bağlayan gece hayata geçmesi bekleniyor. İndirimin büyük olması araç ashiplerini bir depoda ortalama 100 TL daha az ödemesine neden olacak.

Mazota indirim mi geldi?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş yurt içinde akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini doğurdu. Bu akşam mazota indirim yapılması bekleniyor. İndirimin 2 lira 41 kuruş civarında olması bekleniyor.

Brent petrol ne kadar? (2 Eylül)

100 dolar seviyesinde işlem gören brent petrol ani bir düşüşle 91 dolara kadar geriledi. 2 Eylül sabahı brent petrol 94 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Mazot (motorin) fiyatı ne kadar? 2 Eylül

Ankara 26,98 TL

İstanbul / Avrupa 26,87 TL

İstanbul / Anadolu 26,89 TL

İzmir 27,00 TL

Benzin fiyatı ne kadar? 2 Eylül

Ankara 20,24 TL

İstanbul / Avrupa 20,12 TL

İstanbul / Anadolu 20,13 TL

İzmir 20,24 TL

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