Benzin indirim son dakika | 29 Haziran benzine indirim var mı? Benzine indirim yapıldı mı? 29-30 Haziran benzinin litresi ne kadar? Araç sahipleri şu sıralar akaryakıt ürünlerine indirim gelip gelmediğini merak edip araştırıyor. Son günlerde mazotun litre satış fiyatına büyük indirim yapıldı. Dizel araç sahiplerini sevindiren indirimlerin ardından benzine indirim yapılıp yapılmayacağı merakla beklenmeye başlamıştı. Peki 29-30 Haziran gece yarısı benzine indirim geldi mi?

Akaryakıt piyasasında yaşanan son gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Motorine gelen peş peşe indirimlerin ardından benzinli araç sahipleri benzine zam gelip gelmediğini merak ediyor. Mozotun (motorin) litresine 29 Haziran'da büyük zam gelmişti. Gelen açıklamalara göre mazota bir indirim daha gelecek. Peki benzinin litre satış fiyatına 29-30 Haziran'da indirim yapılacak mı?

29 Haziran benzine indirim var mı?

Mozota 29 Haziran'da 2.5 TL'lik indirim yapılmıştı. Bir indirim haberi daha geldi. Maztota 30 Haziran'da 84 kuruşluk bir indirim daha yapılması bekleniyor. Benzinli araç sahipleri de benzine indirim yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

29-30 Haziran Mazota indirim mi yapıldı

Mazota 29 Haziran gece yarsından geçerli olmak üzere 30 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor. Gelen indirimlerden sonra mazotun fiyarı 26 TL seviyesine kadar inmesi bekleniyor.

Benzine indirim yapıldı mı?

Alınan bilgilere göre benzin grubunda henüz bir indirim görünmüyor. Yurt içinde döviz kurlarında yaşanan gerileme ve brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün devam etmesi ile benzin grubuna da indirim yakın zamanda gelebilir.

Akaryakıta indirim neden geliyor?

Yurt içinde döviz kurlarında yaşanan gerileme ve uluslararası piyasada brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıt ürünlerine indirim olarak yansıyor.

29-30 Haziran benzinin litresi ne kadar?

İstanbul / Avrupa 27,26 TL

İstanbul / Anadolu 27,27 TL

İzmir 27,38 TL

Ankara 27,36 TL