Peş peşe indirim! Mazota ikinci indirim mi var? 29-30 Haziran Mazota indirim mi yapıldı? Mazotun litresi ne kadar oldu? Mazota 30 Haziran'da indirim mi gelecek? Araç sahiplerini ilgilendiren önemli gelişmeler peş peşe yaşandı. 28 Haziran'ı 30 Haziran'a bağlayan gece motorine dev indirim yapıldı. Pompa satış fiyatında geçerli olmak üzere motorine 2.5 TL indirim geldi. Bu indirimin ardından mazota bir indirim daha yapılacağı açıklandı. Dizel araç sahipleri gelecek olan indirimlere sevindi.

Peş peşe indirim! Mazota ikinci indirim mi var? 29-30 Haziran Mazota indirim mi yapıldı? Mazotun litresi ne kadar oldu? Mazota 30 Haziran'da indirim mi gelecek? Araç sahiplerini ilgilendiren önemli gelişmeler peş peşe yaşandı. 28 Haziran'ı 30 Haziran'a bağlayan gece motorine dev indirim yapıldı. Pompa satış fiyatında geçerli olmak üzere motorine 2.5 TL indirim geldi. Bu indirimin ardından mazota bir indirim daha yapılacağı açıklandı. Dizel araç sahipleri gelecek olan indirimlere sevindi.

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve yurt içinde döviz kurlarındaki gerlemeye paralel olarak akaryakıt fiyatlarında da üst üste indirim yapıldı. 29 Haziran'da mazota büyik bir indirim yapılmıştı. Mazota bir indirimin daha geleceği belirtildi. Yaşanan gelişmeler dizel araç sahiplerini sevindirdi.

Mazota ikinci indirim mi var?

29 Haziran'da mazota 2.5 TL'lik büyük bir indirim yapılmıştı. Pompa satış fiyatına yansıyan indirim sonrası mazota bir indirim sinyali daha geldi. 30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere mazotun litresine bir indirim daha gelecek.

29-30 Haziran Mazota indirim mi yapıldı

Mazota 29 Haziran gece yarsından geçerli olmak üzere 30 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor. Gelen indirimlerden sonra mazotun fiyarı 26 TL seviyesine kadar inmesi bekleniyor.

Mazot neden düşüyor?

Yurt içinde döviz kurlarında yaşanan gerileme ve uluslararası piyasada brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıt ürünlerine indirim olarak yansıyor.

Benzine 29-30 Haziran'da indirim var mı?

Benzin grubunda ise henüzbir indirim beklenmiyor. Ancak döviz kurlarında ki gerileme ve brent petrol fiyatlarına düşüş devam ederse benzine de büyük indirimler gelecektir.

Güncel mazot fiyatları 29 Haziran

Ankara 27,56

Antalya 27,70

İstanbul / Avrupa 27,45

İstanbul / Anadolu 27,47

İzmir 27,58 .