Bedelli affı ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlik affı ne zaman çıkıyor? Bedelli affından kimler yararlanacak? binlerce kişiyi ilgilendiren bedelli askerlik düzenlemesi komisyonda kabul edildi. Bu düzenleme bakaya kalanlar ve yoklama kaçağı olanları da yakından ilgilendiriyor. Temmuz ayı enflasyon durumuna göre bedelli askerlik ücretlerinde de artış yaşanacak. İşte son dakika bedelli askerlik affına dair açıklamalar....

Binlerce kişiyi ilgilendiren bedelli askerlik düzenlemesi komisyonda kabul edildi. Bu düzenleme bakaya kalanlar ve yoklama kaçağı olanları da yakından ilgilendiriyor. Temmuz ayı enflasyon durumuna göre bedelli askerlik ücretlerinde de artış yaşanacak. İşte son dakika bedelli askerlik affına dair açıklamalar....

Bedelli affı ücreti ne kadar olacak?

Mecliste görüşülen askerlik affı yasa tasarısının detayları netleşti. Yapılan bu düzenlemeden 550 bin kişi yararlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurmuş olduğu düzenlemeye göre 2022 yılı ve değerli askerlik ücreti 56 bin 500 TL olarak güncellendi. Bu rakam Kaçak yılına göre artış gösterecektir.

Bedelli askerlik affı ne zaman çıkıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile askerlik affı yasa tasarısı duyuruldu. Erdoğan ücreti de açıkladı.

Geri kalan detaylı bilgileri Milli Savunma Bakanlığı paylaşacak.

Bakaya askerlik nedir?

Sevke tabi olduğu halde sevkini yaptırmayanlar ile sevk edildiği birliğe katılmayanlara 'bakaya' deniyor. Sevkini yaptırdığı halde kendisine tanınan yol süresi dışında birliğine katılanlar geç iltihak bakayası olarak bilinir.