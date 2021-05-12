Bayram sonrası ikinci el rüzgarı eser mi?

Tüm sektörlerde olduğu gibi ikinci el otomobil sektörü de bayram sonrasını radarına almış durumda

Pandemi süreci global etkisini sürdürürken ülkemizde de sektörleri etkilemeye devam ediyor.

Kısıtlamalarla başlayan ve 17 Mayıs tarihine kadar devamına karar verilen tam kapanma sonrasında önlerine asıl bir tablo çıkacağına kafa yoran sektörel temsilciler gerek üretim açısından gerekse yurt içi ve yurt dışı satış yönünden makro ve mikro hedeflerini de gözden geçermeye devam etmekteler.

Otomobiller ve çip sıkıntısı

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı da ikinci el otomobil piyasasının bayram sonrasında hareketli günler yaşayacağını söyledi. Kumdakcı'ya göre ÖTV'de indirim beklentisinin olmaması ve otomobil fabrikalarındaki çip tedariki sıkıntısı ikinci el piyasasını hareketlendirecek unsurların başında geliyor.

Otomotivde sektörel büyüme

Türk ekonomisinin lokomotiflerinden biri olan otomotiv sektörü istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2021 yılı nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 121,6 artarak 48.375 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 183,1 artarak 13.113 adet oldu.

Küresel üretim sorunları

Rakamlar satış adetlerinin bir yıl öncesine göre gözle görülür bir şekilde arttığını gösterse de, fabrikalarda küresel salgın nedeniyle yaşanan üretim sıkıntıları, çip tedariki konusunda yaşanan darboğaz ve ÖTV oranlarında düşüş beklentisinin olmaması ikinci el otomobil piyasasının hareketli günler geçireceğini işaret ediyor.

ÖTV indiriminde verilen sinyal

Kumdakcı, “ÖTV'de geçen yıl beklenen indirim yerine yapılan düzenleme ile gerçekleşen oransal artış, ardından bu sene başında elektrikli otomobillere yapılan ÖTV düzenlemesi araç alacaklarda her zaman bekledikleri Özel Tüketim Vergilerinde herhangi bir indirimin olmayacağının bir göstergesi niteliğinde olarak yorumlanabilir.

Diğer yandan pandemi döneminde otomobil fabrikalarında yaşanan çip tedariki sıkıntısı ve buna bağlı olarak yaşanan arz daralması sıfır araca olan talebin karşılanmasında sorun yaratıyor" ifadelerini kullandı

Ciddi fiyat artış beklentisi oluştu

Geçen yıl araç fabrikalarında yaşanan üretim sorunu nedeni ile ikinci el otomobillere olan talep patlamasının bir benzerinin daha yaşanma ihtimali bu yaz ayları içinde olası görünüyor. Sonuç olarak bayram tatili sonrası havaların ısınması ile zaten geleneksel hale gelen ikinci el talep artışının bu sene küresel salgının etkisi ile daha fazla yaşanacak olması, yüksek döviz kuru etkisi ve ÖTV'de herhangi bir indirim olmayacağı öngörüsü ile özelikle ikinci el araç piyasasında, geçen yıl gibi fahiş oranda olmasa da yine ciddi bir fiyat artış beklentisi oluştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.