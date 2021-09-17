Birçok kişi internet üzerinden banka şube değişikliği nasıl yapılır sorusunun cevabını aramaktadır. Kendi bankası üzerinden şube değiştirmek isteyen vatandaşlar, bu süreçte takip etmeleri gereken adımları merak etmektedir. Birçok kişi banka şube değişikliğinin bankaya gitmeden yapılıp yapılamayacağını öğrenmek istemektedirler. Peki banka şube değişikliği nasıl yapılmaktadır? Banka şube değişikliği için müşteriler ne gibi belgeler hazırlamak zorundadırlar? Banka şube değişikliği online olarak yapılabilir mi? Banka şube değişikliği dilekçesi nasıl yazılır? Banka Şube sorgulama işlemi nasıl yapılmaktadır? Banka şube kodu nasıl öğrenilir? Hangi bankaların şube kodu vardır?

Birçok kişi internet üzerinden banka şube değişikliği nasıl yapılır sorusunun cevabını aramaktadır. Kendi bankası üzerinden şube değiştirmek isteyen vatandaşlar, bu süreçte takip etmeleri gereken adımları merak etmektedir. Birçok kişi banka şube değişikliğinin bankaya gitmeden yapılıp yapılamayacağını öğrenmek istemektedirler. Peki banka şube değişikliği nasıl yapılmaktadır? Banka şube değişikliği için müşteriler ne gibi belgeler hazırlamak zorundadırlar? Banka şube değişikliği online olarak yapılabilir mi? Banka şube değişikliği dilekçesi nasıl yazılır? Banka Şube sorgulama işlemi nasıl yapılmaktadır? Banka şube kodu nasıl öğrenilir? Hangi bankaların şube kodu vardır?

Son dönemlerde birçok banka müşterisi kayıtlı oldukları banka şubesini nasıl değiştireceklerini merak etmektedirler. İnternet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar ne tür belge hazırlamaları gerektiklerini merak etmektedirler. İşte tüm detayları ile banka şubesi nasıl değiştirilir? Banka şubesi değiştirilirken izlenmesi gereken adımlar nelerdir? sorularının cevabı…

Banka şube değişikliği nasıl yapılır?

Herhangi bir banka üzerinden açılan ilk hesap, kişinin banka şubesi olmaktadır. Şube ile birlikte yapılacak herhangi bir işlem hesap açılan ilk şubeden yapılır. Bu şube üzerinden ödemeler, para transferi ve diğer işlemler kolaylıkla yapılabilmektedir. Normal şartlarda banka hesabı olan vatandaşlar, kendi bankalarına ait farklı şubelerde işlemler gerçekleştirebilmektedir. Fakat bu işlemler neticesinde bankalar daha yüksek kesintiler yapabilmektedir. Bunun önüne geçilebilmesi için banka şube değişikliği yapılmalıdır.

Bir banka hesabına sahip müşteriler çeşitli nedenlerden ötürü hesap değişikliği yapabilmektedir. Bu nedenlerden en yaygın olarak görüleni ikamet değişikliğidir. İkametlerini değiştiren vatandaşlar bankacılık işlemlerini yaşadıkları yere en yakın banka şubelerinde yapmak isteyebilirler. Bu noktada banka şube değişikliği yapılması oldukça önemlidir. Bu noktada müşteriler banka şube değiştirme dilekçesi yazarak bu işlemi kolaylıkla yapabilmektedirler. Bu dilekçe sayesinde müşteriler hesabın taşınacağı banka üzerinden bankacılık işlemlerini kolaylıkla yapabilmektedirler.

Banka Şube değiştirme dilekçesi nasıl yazılır?

Banka şube değiştirme dilekçesi yazmak isteyen vatandaşlar aşağıda yer alan dilekçe örneğini kullanabilirler.

…………. BANKASI ………….. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

İSTANBUL

Bankanızın…….. hesap numaralı, …………. T.C. kimlik numaralı müşterisiyim. Adres değişikliği nedeniyle, hesabımın bulunduğu ………… Şubenizden işlem yapamıyorum. Bankacılık işlemlerini şubeden daha rahat yapabilmem için, hesabımın ve bütün bilgilerimin……….. Şubesine aktarılmasını istiyorum. Gerekli işlemlerin en kısa sürede yapılması hususu ile ilgili olarak,

Gereği bilgilerinize arz olunur.

Ad-Soyad

İmza/Tarih

Adres:

Telefon:

Banka dilekçesi hazırlarken en önemli noktalardan biri banka şube değişikliğinin belirtilmesidir. Yukarıdaki gibi banka şube değişikliği nedeni için “adres değişikliği” yazılabileceği gibi farklı nedenler de yazılabilir.

Banka Şube sorgulama işlemi nasıl yapılmaktadır?

Banka şube değişikliği yapan vatandaşlar, banka şube sorgulama işlemi ile ait oldukları şubeyi görebilmektedir. Bu işlemin yapılabilmesi için banka şube kodu vasıtasıyla mobil bankacılık üzerinden veyahut müşteri hizmetleri aranarak bu işlem yapılabilir.

Banka şube kodunu öğrenmek isteyen vatandaşlar çeşitli şekillerde bu işlemi yapabilmektedirler. Bu yöntemler şöyledir;

Banka müşteri hizmetleri aranarak şube kodu öğrenilebilir.

Hesabın bağlı olduğu bankanın herhangi bir şubesine gidilerek, hesabın ait olduğu şube öğrenilebilir.

Bankaların internet şubelerinden banka şube kodu öğrenilebilir.

16 haneden oluşan IBAN numarasının ilk dört hanesi banka şubesinin kodunu belirler. Bu yöntemler kolaylıkla banka şube kodu öğrenilebilir.

Bankalara ait mobil bankacılık üzerinden banka şube kodu öğrenilebilir.

Ayrıca hesap numarasının ilk dört hanesi de banka şube kodu anlamına gelir.

Hangi bankaların şube kodu vardır?

Halkbank

Vakıfbank

Ziraat Bankası

Garanti Bankası

Akbank

Yapı Kredi

TEB

Finansbank

İş Bankası

Alternatif Bank

Odeabank

HSBC

Aktif Bank

Denizbank

Fiba Banka

Burgan Bank

ING Bank

Şeker Bank

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.