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Bakan Yanık açıkladı: İhtiyaç sahibi vatandaşlara 106 milyon TL ödeme yapılacak
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TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Yanık açıkladı: İhtiyaç sahibi vatandaşlara 106 milyon TL ödeme yapılacak

Bakan Yanık açıkladı: İhtiyaç sahibi vatandaşlara 106 milyon TL ödeme yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aralıkta 4 nakdi sosyal destek programı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 106 milyon TL ödeme yapılacağını bildirdi.

1 Saat Önce
2021-12-24 11:09:31
Bakan Yanık açıkladı: İhtiyaç sahibi vatandaşlara 106 milyon TL ödeme yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, bu ay yapılacak nakdi sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Yanık, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım, Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım ve Öksüz Yetim Yardımı olmak üzere, 4 ayrı kapsamda yapılacak ödemelerin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Eşi vefat eden ve yardıma muhtaç kadınların yanında olmaya devam ettiklerini belirten Yanık, ihtiyaç sahibi kadınlara bu kapsamda toplamda 64,3 milyon TL destek sağlanacağını aktardı.

Zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleriyle çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programıyla destek verdiklerini ifade eden Yanık, ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına toplamda yaklaşık 25,1 milyon TL yatırılacağını açıkladı.

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte bulunduklarını kaydeden Bakan Yanık, bu kapsamda toplamda 16,6 milyon TL'nin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını kaydetti.

Nakdi sosyal yardım ödemelerinin 28 Aralık gününe kadar hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını belirten Bakan Yanık, "Aralık ayında 4 nakdi sosyal destek programı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 106 milyon TL ödeme yapacağız. Hak temelli, hesap verilebilir, nesnel kriterlere bağlı ve sürdürülebilir bir sosyal yardım anlayışıyla politikamızı üretmeye ve hizmetlerimize devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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