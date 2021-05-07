DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Malatya'da korkutan deprem
Ürdün: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı barbarca
İHH’nın çağrısıyla Müslümanlar İsrail Konsolosluğu önünde toplanıyor
Fransa'da son 24 saatte 19 bin 124 Kovid-19 vakası görüldü
İHH’nın Ramazan yardımları Lübnan’da
Yardıma muhtaçların umudu İHH
Arılar koronavirüsü tespit ediyor
Bağışçıların zekat ve fitreleri gönüllerde umut oluyor
Fransa’da Burak Yılmaz şov!
Sadakataşı Nijer’e Ramazan yardımı ulaştırdı
AstraZeneca aşısı oldu; 10 gün sonra hayatını kaybetti
Dışişleri'nden İsrail'e ''Mescid-i Aksa'' tepkisi
Lille Belediyesi: Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız
Kılıçdaroğlu İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi
Mutfak alışverişi zabıtadan

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

BURSA

20:12

04:08
20:12
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:57

03:54
19:57
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:39

03:38
19:39
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
19:23
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:08

03:21
19:08
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

ANKARA

19:57

03:54
SAHUR
19:57
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
SAHUR
19:23
İFTAR

Bakan Pakdemirli'den kıyı balıkçılarına ödeme müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kıyı balıkçılarına ödeme yapılacağını açıkladı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
07.05.2021 20:58:51
Bakan Pakdemirli'den kıyı balıkçılarına ödeme müjdesi

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bir midye üretim çiftliğinde hasada katılan Pakdemirli, üretim hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Pakdemirli, midyenin doğada kendiliğinden yetişen bir canlı olduğunu anlattı.

Pakdemirli, bu çiftlikte her gün midyelerin yüz milyonlarca litre suyu süzdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu anlamda denizleri temizliyor olmasının, çevreci olmasının çok büyük anlamı var. Ayrıca bir ihracat ürünü olduğu için büyük bir ihracat potansiyeli var. Türkiye'de şu an 20 kadar midye çiftliğinde yaklaşık 15 bin tonluk bir üretim kapasitemiz var. İlerleyen yıllarda kapasitemizi yeni çiftliklerle artırmayı düşünüyoruz. Son derece çevreci olması hasebiyle de çevreyi kirletmenin aksine bilakis denizlerimizi temizleme özelliğine sahip.

Bu arada kıyı balıkçılarımıza da bir müjde vermiş olalım. Her yıl onlara da bin lira ödüyorduk, genelde sene sonuna kalıyordu. Bunu da inşallah bu yıl en yakın zamanda, mayıs ayı içinde ödemeyi planlıyoruz."

Midye hasadında Bakan Pakdemirli'ye Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ile diğer ilgililer eşlik etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan