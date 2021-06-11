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Bakan Pakdemirli'den çiftçiye destek müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, '18 Haziran’dan itibaren 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim desteklerini ödemeye başlıyoruz' dedi.

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11.06.2021 10:50:22
Bakan Pakdemirli'den çiftçiye destek müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "18 Haziran'dan itibaren 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim desteklerini ödemeye başlıyoruz" dedi.

Pamuk, ayçiçeği, kolza, aspir, soya ile hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi, sertifikalı tohum ve organik gübre destek ödemeleri, kimlik numaralarına göre 18 Haziran'dan itibaren çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

Bakan Pakdemirli, “Böylece bitkisel üretim desteklerinin yüzde 80'den fazlasını çiftçilerimize yılın ilk altı ayında ödemiş olacağız” dedi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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