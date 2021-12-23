Bakan Nebati: Hainleri biliyoruz, kredi çekip dolar aldılar

Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) kredi çekip dolara yatıranları tespit ettiklerini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Belli gruplara gitmiş krediler. Buna meydan vermeyeceğiz artık' dedi.

Partisinin basına kapalı bölümünde yeni ekonomi politikalarını anlatan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çarpıcı bilgiler verdi. Döviz artışının hazineye getireceği yük ile mevduat hesabından kaynaklanan yükün kıyaslanamayacağını belirten Bakan Nebati, “Döviz kurunun 1 lira artması, hazineye daha fazla yük getiriyor. İçeride, bazı spekülatörler veya adına ‘hain' diyebileceğimiz kişiler var. Onlar için de gerekli tüm tedbirleri alacağız. Artık milletin hakkını millete vereceğiz” dedi.

Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerini incelediklerini belirten Nebati, “Hep belli gruplara verilmiş. Bunlar da götürüp dolara yatırmış. Artık buna meydan vermeyeceğiz. Gerçek ihtiyaç sahiplerine gidecek” diye konuştu.

Yatırımcılara verilecek desteklerle ilgili de konuşan Bakan Nebati, "Gel her türlü önünüzü açacağız" diyeceğiz. Bunlara Merkez Bankasının belirlediği faizin altında kredi vereceğiz. Merkez Bankası doğrudan kredi desteği verecek” dedi.

‘ÖRTÜLÜ FAİZ ARTIŞI' İDDİALARI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, örtülü faiz artışı ile ilgili “Döviz hesaplarından TL vadeli hesaplara dönülmesi halinde, Merkez Bankası mevduat ve katılım fonu desteği sağlayacaktır. Bakanlığımız da vadeli getiri tutarı ile kur karşılığı arasındaki farkı karşılayacaktır. Ekonomi rakam işi, güven işi, istikrar işi, beklenti işi. Döviz kurlarında köpükler gitti. Gerçek fiyatlamalar oluşuyor” diyerek, bu iddiaların çürüyeceğinin mesajını verdi.

DÖVİZİN ARTMASI HAZİNEYE DAHA FAZLA YÜK

AK Parti Meclis grubunda ekonomiye ilişkin yeni politikalarla ilgili bir sunum yapan Nureddin Nebati, hazinenin yükünün kur korumalı mevduat hesabı nedeniyle fazla olmayacağını belirtti. Döviz kurunun bir lira artmasının hazineye daha fazla yük getirdiğini vurgulayan Bakan Nebati, “Döviz artışından hazineye gelecek yük ile mevduat hesabından kaynaklanan yük kıyaslanamaz bile!” dedi.

“DÖVİZDEKİ HAREKETLİLİĞİN NEDENİ İÇERİDEKİ HAİNLER”

Türkiye'ye dışarıdan gelen her türlü saldırıyı önleyecek güçte olduklarını belirten Bakan Nebati, dövizde son günlerde yaşanan hareketliliğinin “içerideki hainler ve spekülatörlerden” kaynaklandığını söyledi.

Türkiye'nin altyapı yatırımlarını tamamladığını aktaran Bakan Nebati, bu nedenle önümüzdeki süreçte artık ülkenin zenginliğinin milletin cebine yansıyacağını söyledi.

Devletin şefkatli yüzünü dürüst çalışanlara göstereceklerinin altını çizen Bakan, “stok yok” diye beyanname verip stokçuluk yaptıkları tespit edilenlerden hesap soracaklarını ve artık gerçekten üretim yapacaklara kredi imkânı tanıyacaklarını söyledi.

“KREDİ ÇEKİP DOLAR ALANLARI TESPİT ETTİK”

Kredi Garanti Fonu'ndan kredi çekip dolara yatırım yapanları tespit ettiklerini vurgulayan Bakan Nebati, kredilerin belli gruplara gittiğini ancak artık bu duruma izin vermeyeceklerini söyledi. Merkez Bankasının belirlediği faiz oranlarının altında kredi verilerek yatırımcılara her türlü kolaylığın sağlanacağını belirten Bakan Nebati, “Düzeltmemiz gereken bazı ufak konular kaldı. Dikkatli olmamız gereken alanlar var. Bunlara karşı da her türlü senaryomuz hazır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: tgrthaber.com.tr

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