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Bakan Nebati: Fiyatlar hızlı bir şekilde inecek, yoksa Hazine ve Maliye'nin sopası geliyor
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TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Nebati: Fiyatlar hızlı bir şekilde inecek, yoksa Hazine ve Maliye'nin sopası geliyor

Bakan Nebati: Fiyatlar hızlı bir şekilde inecek, yoksa Hazine ve Maliye'nin sopası geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Fiyatlar, aşağı hızlı bir şekilde inecek. Yoksa geliyor gelmekte olan. Hazine ve Maliye’nin sopası” dedi.

13 Dakika Önce
2021-12-25 11:26:11
Bakan Nebati: Fiyatlar hızlı bir şekilde inecek, yoksa Hazine ve Maliye'nin sopası geliyor

AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlenen kampında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, belediye başkanlarına sunum yaparak ve “kur korumalı TL vadeli mevduat” hesabını ve yeni ekonomi modelinin detaylarını anlattı.

TGRT'nin haberine göre, sunumda döviz kurunun düşmesiyle beraber fiyatları indirmeyenlere tepki gösterdiği belirtilen Bakan Nebati, “Jet hızıyla çıkardılar fiyatları, öyle yamaç paraşütüyle gezer gibi ortalıkta dolanmasınlar. Fiyatlar, aşağı hızlı bir şekilde inecek. Yoksa geliyor gelmekte olan... Hazine ve Maliye'nin sopası” dedi.

"HEDEF YÜKSEK BÜYÜME, DÜŞÜK CARİ AÇIK"

Yeni ekonomi modelinin Türkiye'ye özgü olduğunu belirten Bakan Nebati, yeni modelle yüksek büyüme ve düşük cari açığın hedeflendiği söyledi. Üretime dayalı ihracat öncelikli modelin orta ve uzun vadede başarı sağlayabilmesi için öncelikle makroekonomik istikrarın korunması gerektiğini belirten Bakan Nebati “Ekonomi politikaları daha şeffaf ve öngörülebilir olacak. Dengeli ve sürdürülebilir bir maliye politikası uygulanacak. Piyasalardaki oynaklığın azaltılmasına yönelik olarak gereken makro-ihtiyati tedbirler alınacak. Piyasa beklentilerini iyileştirerek reel sektörün önünü daha net görmesi sağlanacak” dedi.

Türkiye'nin ihracat kapasitesinin olduğunu söyleyen Bakan Nebati, ülkenin doğrudan yabancı çeken bir merkez hâline geleceğini ifade etti. 'Yastık altında' 5 bin ton altın olduğunu belirten Bakan Nebati, bu doğrultuda toplamda 280 milyar doların ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğini aktardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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