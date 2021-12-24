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Bakan Nebati'den memur ve emekli zammıyla ilgili mesaj
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TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Nebati'den memur ve emekli zammıyla ilgili mesaj

Bakan Nebati'den memur ve emekli zammıyla ilgili mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, memurumuzu bugüne kadar koruduk bundan sonra da korumaya devam edeceğiz. Emeklilerimiz için de arkadaşlarımız çalışıyor. Emeklilerimizi memnun edecek bir çalışma olacağına ilişkin benim de kanaatim çok yüksek.' dedi.

1 Saat Önce
2021-12-24 07:00:55
Bakan Nebati'den memur ve emekli zammıyla ilgili mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, canlı yayında NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Memur ve emeklilerin merakla beklediği zam haberler iyle ilgili de konuşan Bakan Nebati, heyecanlandıran bir mesajı verdi.

"GÜZEL ŞEYLER OLACAK"

Emekli ve memurların beklentisini yükselten bir açıklama yapan Bakan Nebati, "Memurlarımıza gerekli ek artışlar yapıldı. Ücretliler için gereken adımlar atıldı. Kurumlar Vergisi'nde düşüş yapıyoruz, KDV'de önemli düzenlemeler yapıyoruz, güzel şeyler olacak. Bu çalışmaların neticelerinde enflasyon beklentimiz aşağı yönlüdür. Emeklilerimiz için de ilgili bakanlıklarımız, arkadaşlarımız çalışıyor. Bununla ilgili yapılacak iyileştirmenin emeklilerimizi mutlu edecek bir iyileştirme olacağına inanıyorum." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI'MIZA GÜVENİN"

Bakan Nebati, "Ekonomi yönetimimize, sayın cumhurbaşkanımıza, siyasal iktidara lütfen gereken ihtimamı gösterin. Çünkü algılarla, sosyal medyayla hareket ederseniz kaybedersiniz." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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