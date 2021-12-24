Bakan Nebati'den memur ve emekli zammıyla ilgili mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, memurumuzu bugüne kadar koruduk bundan sonra da korumaya devam edeceğiz. Emeklilerimiz için de arkadaşlarımız çalışıyor. Emeklilerimizi memnun edecek bir çalışma olacağına ilişkin benim de kanaatim çok yüksek.' dedi.