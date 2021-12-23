Bakan Muş’tan fiyatları indirmeyenlere sert uyarı!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş 'Dövizdeki düşüşleri ürünlerine yansıtmayanlara göz açtırmayacağız' dedi.

Dolar kurundaki düşüş sonrası fiyatlarda indirim beklenmeye başladı.

Bakan Muş, ihlalde bulunanlara en ağır cezaları vereceklerini açıkladı.

Bakan Muş'un açıklaması şöyle;

"Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz!"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.