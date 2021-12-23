Bakan Muş’tan fiyatları indirmeyenlere sert uyarı!
Ticaret Bakanı Mehmet Muş 'Dövizdeki düşüşleri ürünlerine yansıtmayanlara göz açtırmayacağız' dedi.
2021-12-23 10:21:54
Dolar kurundaki düşüş sonrası fiyatlarda indirim beklenmeye başladı.
Bakan Muş, ihlalde bulunanlara en ağır cezaları vereceklerini açıkladı.
Bakan Muş'un açıklaması şöyle;
"Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz!"
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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