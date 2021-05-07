Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul'un maliyetini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaioğlu, Kanal İstanbul'un maliyetine yönelik açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TRT Haber canı yayınında gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Konuşmasında yaz aylarında temeli atılacak Kanal İstanbul ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul'un maliyeti yaklaşık 15 milyar dolar. İhaleye çıkılınca bu rakamlar düşecektir. Haziran sonu itibarıyla ilk köprümüzün temelini atacağız. 6 tane köprümüz var. 6 köprünün maliyeti 1,4 milyar dolar olacak. 2021 yılı Kanal İstanbul için çok hareketli bir yıl olacak' dedi.

Rize İyidere Lojistik Limanı projesi kapsamında bölgede devam eden taş ocağı faaliyetine yönelik tartışmalara da değinen Bakan Karaismailoğlu, "Bu limanı da yapmamız için denize uygun taş bulmamız lazım. 10 farklı yerde inceleme yapıldı. En uygun yerin bu bölge olduğu gösterildi. Maalesef yanlış dezenformasyonlar. Biz sadece liman için oradan taş alacağız. Maden arama iddiaları doğru değil. Bölge halkıyla konuşuyoruz. Orada etkilenen 10 ağaç olursa yerine 100 ağaç dikeceğiz. Bazı marjinal gruplar bölgeyi karıştırmak için yanlış bilgi yayıyorlar. Bu bölgeye yapılacak bir yatırımın düşmanlığıdır" ifadelerini sözlerine ekledi.

Bakan Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Kanal İstanbul da önemli projelerimizden biri. Kanal İstanbul bayadır ülke gündeminde. Hiçbir şey yapılmadığı algısı doğru değil. Kanal İstanbul'a niye ihtiyaç duyuyoruz. Ona bakmak lazım. Biz 2053'ün 2071'in ülkemizin 100 yıllık planlarını yapıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı bunları yapmak bir güç ve vizyon ister. Karadeniz artık ticari bir göl olmaya başladı.

ALTERNATİF OLACAK

İstanbul'dan geçen gemi sayısı 50 bini bulmuştu. Gemi hacimleri büyüdü, bunu kaldıracak yapıya ihtiyaç var. İstanbul Boğazı'ndan güvenli geçiş sadece 25 bin geçmesi gerekiyor. Artık öyle bir yere gelecek ki İstanbul'dan bu gemiler geçemeyecek. Beklemeye başlayacak ve sıra olacaklar. Alternatif bir su yolu Kanal İstanbul olduğu için burayı kullanacaklar.

KANAL İSTANBUL'UN MALİYETİ YAKLAŞIK 15 MİLYAR DOLAR

Kanal İstanbul'un maliyeti yaklaşık 15 milyar dolar. İhaleye çıkılınca bu rakamlar düşecektir. Lider ülke olmak için Kanal İstanbul olmazsa olmaz. Bu eşi benzeri olmayan boğazlara sahip çıkmamız gerekiyor. Genel projeye yük getirmeden bu projeyi yapacağız. Haziran sonu itibarıyla ilk köprümüzün temelini atacağız. 6 tane köprümüz var. 6 köprünün maliyeti 1,4 milyar dolar olacak. 2021 yılı Kanal İstanbul için çok hareketli bir yıl olacak.

5 YILDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Hem ülke ekonomisi kazanacak hem stratejik güç sağlayacak. Bu projeyle ilgili bizden bilgi isteyen ülkeler var. Kendi ölçeğinde dünyanın en sıralı projelerinden biri olacak. En az 5 yıl sürmesi gerek bir proje gibi gözüküyor. İnşallah bitirip ülkemize kazandıracağız.

İSTANBUL'U SUSUZ BIRAKANLAR BİZE DERS VEREMEZ

200'e yakın bilim adamıyla bu proje hazırlandı. Karşı çıkan zihniyet birinci köprünün de yapılmamasını istiyordu. Yeşil alanlar dışarıda kalıyor. Hiçbir yeşil alan zarar görmeyecek. Buradaki kaybedeceğimiz su havzasını yeni yapacağımız 2 barajla daha fazlasını kazandıracağız. İstanbul'u susuzlukla tanıştıran CHP bize su dersi vermeye kalkıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.