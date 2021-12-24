Bakan Dönmez açıkladı: Elektrik faturalarında yeni dönem

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yılın başında geçilmesi planlanan kademeli elektrik faturası ile ilgili açıklama yaptı.

Elektrik kademeli tarifenin ayrıntılarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı.

Yılbaşında devreye girmesi planlanan kademeli tarife ile ilgili olarak bir grup gazeteciye açıklamalar yapan Bakan Dönmez, kademeli faturalandırmaya yönelik elektrik tarafında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin (EÜAŞ), doğalgaz tarafında da Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) çalıştığını söyledi.

İKİ KADEMEYE GEÇİLİYOR

Kademeli tarifeyle amacın dar gelirli ailelerin alım gücüne destek olmak olduğunu ifade eden Dönmez, “Buna benzer uygulamalar belediyelerin su işletmelerinde de uygulanıyor. Dolayısıyla vatandaşımızın çok yabancı olduğu bir uygulama değil. Hedefimiz yıl başına yetiştirebilmek ama takdir edersiniz ki şirketlerin yazılımlarında birtakım değişiklikler olması gerekecek çünkü okuma sistemleri şu anda tek kademe. İki kademe olursa değişiklik yapılması gerekecek.

Önümüzdeki hafta bu konuları netleştireceğiz” diye konuştu. Çalışmaların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulacağını dile getiren Dönmez, “Son noktayı arz edip uygulamaya geçmeyi planlıyoruz” dedi. ELEKTRİKTE kademeli tarifenin ayrıntılarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı. Yıbaşında devreye girmesi planlanan kademeli tarife ile ilgili olarak bir grup gazeteciye açıklamalar yapan Bakan Dönmez, kademeli faturalandırmaya yönelik elektrik tarafında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin (EÜAŞ), doğalgaz tarafında da Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) çalıştığını söyledi. Kademeli tarifeyle amacın dar gelirli ailelerin alım gücüne destek olmak olduğunu ifade eden Dönmez, “Buna benzer uygulamalar belediyelerin su işletmelerinde de uygulanıyor. Dolayısıyla vatandaşımızın çok yabancı olduğu bir uygulama değil. Hedefimiz yıl başına yetiştirebilmek ama takdir edersiniz ki şirketlerin yazılımlarında birtakım değişiklikler olması gerekecek çünkü okuma sistemleri şu anda tek kademe. İki kademe olursa değişiklik yapılması gerekecek. Önümüzdeki hafta bu konuları netleştireceğiz” diye konuştu. Çalışmaların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulacağını dile getiren Dönmez, “Son noktayı arz edip uygulamaya geçmeyi planlıyoruz” dedi.

İLK KADEME HERKES İÇİN AYNI

Dönmez, birinci ve ikinci kademeye ilişkin hangi kıstasları değerlendireceklerini de anlattı. Kademeli faturalandırmada temel prensibin 4 kişilik hane halkının 100 metrekarelik bir evdeki temel elektrik enerjisi ihtiyacı olduğunu ifade eden Dönmez, “EPDK'nın elinde Türkiye ortalamasında hanelerin kullandığı ortalama elektrik tüketimi de var. Birinci kademede asgari ihtiyaçları karşılayacak seviyede bir rakamdan bahsediyoruz” diye konuştu. Sistemin nasıl çalışacağını yönelik Dönmez, “Örneğin 100 birime kadar bir birim fiyat söyledik. 100 birimin üstünde ayrı bir fiyat çalışacak. Herkes için 100 birim için aynı fiyat. Bu 100 birimin 50 birim üstüne çıkarsanız o 50 birimlik fiyatınız, ikinci kademeden oluşacak” diye konuştu.

FATURALAR ŞEFFAF OLACAK

Kademeli tarifenin faturada gösterileceğini dile getiren Dönmez, “Faturalar da gayet şeffaf olacak. Faturada birinci kademenin fiyatı ne, ikinci kademeden ne kadar kullanılmış görülecek. Tüketici bir önceki endeksle okuyup denetleyebilecek, itiraz edebilecek. Rakamları net koymamız lazım” dedi. Kademeli tarifede temel felsefenin ilk gruptaki tüketicinin desteklenmesi olduğunu dile getiren Dönmez, “Ödeme güçlüğü olmayanın tüm tüketimini desteklemek adil değil. Eşitlik değil de adaleti biraz daha öne çıkartan bir mekanizma” dedi. Doğalgazda benzer çalışmayı BOTAŞ'ın yürüttüğünü kaydeden Dönmez, “Orada da gaz dağıtım şirketleri götürüyorlar süreci. Belirli kriterler dikkate alınarak, bir rakam belirlenecek. Gaz dağıtım şirketleri biraz daha süre istemişler ama biz açıkçası girecekse yıl başında girsin diye uğraşıyoruz” diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.