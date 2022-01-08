DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bakan Bilgin: Emekli için 2 bin 500 lira maaş yeterli değil
Ay'ın uzak tarafında görüntülenen 'gizemli ev'in sırrı çözüldü
Trakya Birlik’ten ayçiçeği üretimi hedefi
Atanması kolay 2 yıllık eşit ağırlık bölümler | İş garantili ön lisans eşit ağırlık (TM) bölümler hangileri?
Uğur İncik kimdir?
Gurbetçi girişimcinin kurduğu metal fabrikası 13 ülkeye ihracat yapıyor
İran Dünya Bankası'ndan 90 milyon dolar kredi aldı
Nazarbayev'in eski danışmanı: Kazakistan'ı ikinci Ukrayna yapmak istediler
TOKİ'den heyelanda zarar gören İzmirli ailelere müstakil ev
2022 zamlı trafik cezaları | 2022 kırmızı ışık cezası ne kadar? 2022 Radar cezası, hız sınırı cezası ne kadar?
Kılıçdaroğlu: İstanbul'un nüfusunu 2 buçuk milyon azaltacağız
Yabancı yatırımcıların Türk şirketlerine ilgisi artıyor
The Boys 3. sezon ne zaman çıkacak? The Boys 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Nazarbayev'in Kazakistan'ı terk ettiği yönündeki iddialar yalanlandı
ABD'li Bakan'ın 'Ruslar evinize gelirse gitmez' açıklaması Rusya'yı kızdırdı

TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Bilgin: Emekli için 2 bin 500 lira maaş yeterli değil

Bakan Bilgin: Emekli için 2 bin 500 lira maaş yeterli değil

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında 2 bin 500 liralık emekli maaşının yetersiz olduğunu ifade etti

16 Dakika Önce
2022-01-08 12:36:44
Bakan Bilgin: Emekli için 2 bin 500 lira maaş yeterli değil

Gündemdeki konulara ve vatandaşların merak ettiği konulara değinen Bilgin, emekli maaşıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Emekli ve memurlara yapılan zamlarla ilgili konuşan Bilgin, "Emeklilerin en düşük aldığı maaş 1500 liraydı. Bu rakam daha da düşüktü, Cumhurbaşkanımızın kararıyla 1.500 TL'ye çıkarıldı. Onu da biz 2.500 liraya çektik. Bu artış çok önemlidir. Yeterli midir, elbette yeterli değildir 2.500 lirayla geçinen insanların olması... Ama bunların üzerine bir de yüzde artışı yapılmıştır. Yani memur emeklilerine toplu sözleşme şartı olarak yüzde 31 artış yapılmıştır. Memur zammını da emeklilerine yansıttığımızda emeklilerdeki artış yüzde 67'ye ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş