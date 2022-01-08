Bakan Bilgin: Emekli için 2 bin 500 lira maaş yeterli değil

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında 2 bin 500 liralık emekli maaşının yetersiz olduğunu ifade etti

Gündemdeki konulara ve vatandaşların merak ettiği konulara değinen Bilgin, emekli maaşıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Emekli ve memurlara yapılan zamlarla ilgili konuşan Bilgin, "Emeklilerin en düşük aldığı maaş 1500 liraydı. Bu rakam daha da düşüktü, Cumhurbaşkanımızın kararıyla 1.500 TL'ye çıkarıldı. Onu da biz 2.500 liraya çektik. Bu artış çok önemlidir. Yeterli midir, elbette yeterli değildir 2.500 lirayla geçinen insanların olması... Ama bunların üzerine bir de yüzde artışı yapılmıştır. Yani memur emeklilerine toplu sözleşme şartı olarak yüzde 31 artış yapılmıştır. Memur zammını da emeklilerine yansıttığımızda emeklilerdeki artış yüzde 67'ye ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.