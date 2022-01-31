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TIMETURK / EKONOMİ / Aylık elektrik faturaları ne kadar düşecek?

Aylık elektrik faturaları ne kadar düşecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından elektrik faturalarında düşük tarifeden yüksek tarifeye geçiş için tüketim limitinin aylık 210 kilovatsaate çıkarılacağını açıkladı.

58 Dakika Önce
2022-01-31 20:41:22
Aylık elektrik faturaları ne kadar düşecek?

Böylelikle, eski ve yeni tarife limitine göre hesaplandığında 30 günlük fatura 210 kilovatsaate göre yaklaşık 42 TL düşmüş olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 01 Ocak'tan itibaren getirilen kademeli fiyat tarifesinde hanelerde 150 kWh'ye kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dâhil 1,37 TL'den faturalandırılacağını, bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyatın ise 2,06 TL olacağını duyurmuştu.

Peki, limitin 210 kilovatsaate çıkarılması aylık faturayı ne kadar etkileyecek?

Türkiye'de hanelerin ortalama elektrik tüketimi yaklaşık 230 kWh. Eski ve yeni tarife limitine göre hesaplandığında 30 günlük fatura 210 kilovatsaate göre yaklaşık 42 TL düşmüş olacak.

Eskiden 370,8 TL iken fatura 210 kWh limitine göre hesaplandığında 328,9 TL'ye düşecek. Yani yüzde 11,3 daha düşük fatura demek.

Aynı hesaba göre 2 çocuklu 4 kişilik bir ailenin 253 kilovatsaate ulaşan faturası ise aylık 418,2 TL'den 376,2 TL'ye inecek.

BloombergHT .

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